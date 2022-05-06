«Красавчик с бездонными глазами»: Лепс показал единственного сына

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» - многодетный отец. В двух браках Григорий Лепс нажил четверых детей. Три дочери и единственный сын всегда поддерживали связь со звездным родителем. Сегодня, 6 мая, самый младший наследник артиста, его единственный сын Иван (Вано) празднует свой день рождения.

В эту знаменательную дату Лепс не мог оставить любимого отпрыска без внимания. В своем Telegram-канале он опубликовал красивый снимок Ивана, которому исполнилось 12 лет. Мальчик позирует на фоне небоскребов.

С днем рождения, сын!

- коротко подписал кадр Григорий.

Поклонники артиста пришли в восторг. Каждый отметил удивительную внешность Ивана, а особенно его большие голубые глаза. Некоторые сочли, что мальчик очень похож на своего отца.

«Сын у вас очень красивый…», «С праздником! Здоровья, счастья сыну и папе! Красавчик с бездонными глазами», «Красавчик, папина копия, глаза мамины! Поздравляем! Всех благ!», «С днем рождения! Пусть сбудутся все папины надежды и мечты в отношении сына, чтобы он мог им гордиться! А парень замечательный - красивый, умное лицо и очень добрые глаза!», - пишут в комментариях восхищенные фанаты.

Напомним, что Иван появился на свет в браке Григория Лепса с танцовщицей Анной Шаплыковой. Долгожданный мальчик стал третьим ребенком в семье. У него есть две старшие сестры Ева и Николь. В прошлом году после 20 лет брака певец официально расстался с супругой.