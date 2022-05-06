ВИДЕО ИНТЕРВЬЮ ⟩ Иван Дорн в Таллинне: спасибо таллиннским секонд-хендам за мой образ

Эмоции, энергия, особый вайб — в этот день танцпол Теллискиви разорвало популярными треками Ивана Дорна.

Певец превосходно чувствует себя на сцене, абсолютно не боится импровизаций. Его движения, голос, умение захватить зрителя — всё заставляет гостей концерта не стоять на месте, а двигаться в такт треков.

Артист выразил огромную благодарность таллиннским секонд-хендам за его образ. Я не смогла унять своего любопытства и расспросила Ивана о его модном луке подробнее.