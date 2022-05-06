«Я долго пыталась стать своей в Америке»: Успенская объяснила, почему получает пенсию в США

Любовь Успенская больше десяти лет прожила в США, куда эмигрировала вместе с супругом Юрием Успенским. С работой тогда проблем не было — певица сразу устроилась артисткой в местный ресторан и была востребована у русскоговорящих на Брайтон-Бич. Она хорошо зарабатывала, обеспечивала семью и даже смогла накопить на запись своего первого альбома. Но записывать там его не стала.

Дело в том, что быть творческим человеком в Америке очень дорого. Снимать клипы и записывать песни оказалось куда проще на родине, поэтому артистке пришлось вернуться в СССР. К тому же, в США всегда было была огромная конкуренция и много своих артистов.

За эти десять лет Успенская смогла не только скопить солидный капитал для триумфального возвращения, но и добиться финансовой поддержки из США. Оказывается, уже какое-то время 68-летняя певица получает американскую пенсию.

«Получаю пенсию в Америке. Она просто положена всем, кто имел в США бизнес, платил налоги. Сумма небольшая, но капает. Даже не трачу ее, мало ли что… Я приехала в Россию в 1994 году. Мой гонорар составлял тогда три тысячи долларов, и это было много. Но я работала каторжно. Сейчас даже не считаю, сколько трачу. Уверена в том, что не предвидится проблем в финансовом плане», — рассказала Любовь Успенская во время интервью в шоу «НеДудь» на «Новом радио».

Опыт жизни в эмиграции многому научил Успенскую. В США жизнь била ключом: артистка узнала, что такое популярность и пользовалась вниманием мужчин. С Юрием она развелась, а затем еще два раза вышла замуж.

Ее третий брак продлился всего пару лет, а вот четвертый — с бизнесменом Александром Плаксиным — все 30. От этих отношений появилась дочка Татьяна.

«Я долго пыталась стать своей в Америке, родила там дочку, воспитывала ее, потом надо было начинать все с нуля — уже в России. После 16 лет проживания в Америке мне пришлось учиться российским реалиям — как везде влазить без очереди, как пользоваться блатом. В Штатах такое немыслимо», — поделилась артистка.