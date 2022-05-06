Известный украинский блогер, полтора года назад потерявшая мужа из-за COVID-19, переехала в Ригу к новому возлюбленному

Уже третий месяц в Украине идет война. И мы с детками два месяца как покинули дом. 24 февраля Россия напала на Украину… В тот день я проснулась от взрывов и звонков друзей со словами: "Война началась". В слезах звонила любимому, спрашивая, как мне быть… Сначала он сказал, что я должна уезжать с детьми срочно. Потом еще несколько часов знакомые мне писали и звонили, чтобы я срочно собирала все самое необходимое, брала детей и уезжала из Киева, потому что нужно спасаться - оставаться опасно.

Мне было очень тяжело принять это решение. Но я быстро убедилась, что оно было правильное,