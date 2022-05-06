Анджелина Джоли рассказала о поездке во Львов: «Нет никакого смысла в таком вреде для детей»

Его блеск и необычность наверняка привлекут внимание ребенка. При взрыве бомбы или снаряда острые осколки тяжелого металла впиваются в тела тех, кто находится рядом с точкой удара. Многим из детей, с которыми я встречалась, после бомбежки вокзала в Краматорске недавно удалили осколки. Это трудный и болезненный процесс. Фрагменты, которые оказались близко к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять, и они остались внутри.

Нет никакого смысла в таком вреде для детей, который выходит за рамки телесных повреждений и наносит эмоциональные и психические травмы,