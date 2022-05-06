«Идеально заполняет полость рта»: В Петербурге школьник получил медаль за создание «эталонного пельменя»

Исследования школьника проходили в два этапа, причём длились два года. На первом он скупил все известные марки пельменей и провёл среди своих одноклассников настоящий конкурс-дегустацию. А после, выявив предпочтения потребителя, занялся созданием собственного рецепта. Путём проб и ошибок ему всё же удалось прийти к безупречной формуле идеального пельменя — создать одновременно лучший вкус и оптимальный размер.