«Идеально заполняет полость рта»: В Петербурге школьник получил медаль за создание «эталонного пельменя»
Исследования школьника проходили в два этапа, причём длились два года. На первом он скупил все известные марки пельменей и провёл среди своих одноклассников настоящий конкурс-дегустацию. А после, выявив предпочтения потребителя, занялся созданием собственного рецепта. Путём проб и ошибок ему всё же удалось прийти к безупречной формуле идеального пельменя — создать одновременно лучший вкус и оптимальный размер.
Он идеально заполняет полость рта. Вы его когда жуёте, он прямо сочится, он заполняет всё пространство, не остаётся пустого места, вот особенно со сметаной. Он прямо мягкий, он тает,
— рассказал автор «эталонного пельменя» на презентации своего детища.
Презентация прошла в рамках школьной конференции по защите проектных и исследовательских работ. Комиссия, продегустировавшая «эталонный пельмень», пришла к выводу, что школьник действительно выполнил поставленную задачу и создал идеальный пельмень.