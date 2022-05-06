Рано утром в воскресенье на дороге из Тюри в Вяэтса было найдено убитыми 11 взрослых аистов. Чтобы быстрее найти преступника, несколько человек пообещали выплатить денежную премию тому, кто предоставит информацию об убийце аистов. Депутат Европарламента Яак Мадисон также высказался в социальных сетях на эту тему, пишет Elu24.
Член Европарламента Яак Мадисон пообещал 500 евро нашедшему убийцу аистов
«Для меня самые опасные люди — это те, кто применяет насилие к слабым, которые не могут защитить себя: например, к детям или животным. Вот почему было особенно противно читать новости о том, как кто-то в Ярвамаа, в моем родном уезде, застрелил аистов просто ради забавы», — пишет Яак Мадисон в Facebook.
По данным Järva Teataja, по состоянию на 4 мая на поимку садиста уже собрано 1000 евро.
«Со своей стороны добавлю, что заплачу 500 евро тому человеку, информация которого поможет поймать преступника. Если у кого-то есть информация об этом человеке, сообщите в полицию, а потом напишите мне», — говорит Мадисон.
Под публикацией члена парламента несколько человек говорят, что они тоже хотят пожертвовать деньги, чтобы поймать преступника. Рита пишет: «Я поддерживаю поиск убийцы и присоединюсь к вашей награде в 500 евро, пожертвовав 100 евро!»