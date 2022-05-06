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Член Европарламента Яак Мадисон пообещал 500 евро нашедшему убийцу аистов

Трийн Роос Limon.ee
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Член Европарламента Яак Мадисон пообещал 500 евро нашедшему убийцу аистов
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Заработать деньги гораздо сложнее, чем потерять их вследствие неправильно понятых правил различых акций букмекерских контор
Заработать деньги гораздо сложнее, чем потерять их вследствие неправильно понятых правил различых акций букмекерских контор Фото: Arvo Meeks / LEPM

Рано утром в воскресенье на дороге из Тюри в Вяэтса было найдено убитыми 11 взрослых аистов. Чтобы быстрее найти преступника, несколько человек пообещали выплатить денежную премию тому, кто предоставит информацию об убийце аистов. Депутат Европарламента Яак Мадисон также высказался в социальных сетях на эту тему, пишет Elu24.

«Для меня самые опасные люди — это те, кто применяет насилие к слабым, которые не могут защитить себя: например, к детям или животным. Вот почему было особенно противно читать новости о том, как кто-то в Ярвамаа, в моем родном уезде, застрелил аистов просто ради забавы», — пишет Яак Мадисон в Facebook.

Яак Мадисон.
Яак Мадисон. Фото: Tairo Lutter

По данным Järva Teataja, по состоянию на 4 мая на поимку садиста уже собрано 1000 евро.

«Со своей стороны добавлю, что заплачу 500 евро тому человеку, информация которого поможет поймать преступника. Если у кого-то есть информация об этом человеке, сообщите в полицию, а потом напишите мне», — говорит Мадисон.

Под публикацией члена парламента несколько человек говорят, что они тоже хотят пожертвовать деньги, чтобы поймать преступника. Рита пишет: «Я поддерживаю поиск убийцы и присоединюсь к вашей награде в 500 евро, пожертвовав 100 евро!»

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