Волоокий, с гривой кудрей до плеч: как сейчас выглядит 23-летний сын Рыбина и Сенчуковой

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина обладает запоминающейся яркой внешностью. Многие поклонники пары считают, что Василий вполне мог бы составить конкуренцию знойным красавцам в Голливуде, засветившись в одном из блокбастеров. Все данные и харизма для этого у 23-летнего юноши имеется. Вы только посмотрите, как возмужал и оперился сын Натальи Сенчуковой.

У Василия Рыбина густая грива кудрявых волос до плеч, роднивших его с Викингами, пронзительный волоокий взгляд, словно поддернутые дымкой глаза со спокойным безмятежным выражением. А аккуратная бородка и волевой подбородок вкупе с шириной плеч, мускулистыми руками и тонкой талией придают внешности молодого человека вид покорителя и воина.

О сыне Виктора Рыбина известно не так много. В прессе писали, что он учился на режиссера театральных представлений во МГИКе. Также с 2019 года Рыбин-младший покоряет модельный бизнес: юноша снимался для спортивной фирмы, которая проводила рекламную кампанию по всему миру. Более того, сын Натальи Сенчуковой с детства серьезно занимался карате. Многие поклонники считают, что в Голливуде Василий Рыбин мог бы стать нашим Джонни Деппом. Ну чем не новый Джек Воробей? Все данные у молодого человека есть.