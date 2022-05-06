ФОТО И ВИДЕО ⟩ Монеточка зачитала в Таллинне стихи о букве Z, а Noize MC назвал россиян акционерами ада

Звезда российского рэпа Noize MC – один из тех исполнителей, кто не поддержал Путина и его военное вторжение на территорию Украины. Музыкант уже выступил на одном из митингов в Берлине, а сейчас вместе с певицей Монеточкой колесит по европейским городам с серией благотворительных концертов «Голоса мира» в поддержку украинских беженцев.

Noize MC в начале выступления признался, что очень рад вернуться в эстонскую столицу. «У меня с Таллинном связано огромное количество воспоминаний: это и мои первые европейские гастроли, это и все мои первые клипы, которые снимал Хиндрек Маазик». На вопрос зала, как дела, музыкант ответил лаконично: «Мне точно грех жаловаться! Впрочем, как нам всем!»

Концертный фотограф Мария Митрофанова специально приехала в Таллинн к своему старому другу Noize MC. Фото: Мария Митрофанова

В этот вечер таллиннский клуб Cathouse был забит до отказа: заняты были первый этаж и два балкона. В зале развернули бело-сине-белый флаг, публика то и дело скандировала: «Нет войне!» Прямая трансляция концерта шла на YouTube, принимались денежные пожертвования. По словам Noize MC, в ходе благотворительного тура «Голоса мира» уже собрано более 300 тысяч евро, это капля в море, но эта капля растет – впереди концерты в Хельсинки, Стокгольме и Осло.

На концерте в Таллинне Noize MC представил свою новую песню «Аусвайс». Песня отражает ужасы реального времени, в ней есть такие строки:

«Не обеляй себя, ты тоже виноват. В твоем аусвайсе – мультивиза в вечный ад».

Российская певица Монеточка зачитала со сцены стишок:

«Знают дети с малых лет, что такое буква Z, ведь не знать такое глупо, буква Z – это …»

«Если какой-то англичанин ужасно себя ведет, никакой великий Шекспир за спиной не оправдывает его никак. То же касается представителей любого другого народа, – сказал в Таллинне Noize MC. – Если мы, русские люди, хотим гордиться достижениями русской цивилизации, мы должны признавать ее очевидные провалы. И сейчас мы находимся в глубочайшем из таких провалов. Я искренне считаю, что все россияне так или иначе замешаны в происходящем. Каждый из нас как минимум миноритарный акционер этого ада. С этим придется долго и упорно работать».

Noize MC рассказал, что вырос на границе с Украиной, в Белгороде. «Для многих из нас Харьков был ближайшим большим городом и влиял на все, что в Белгороде происходило, в культурном плане в том числе. Не Москва и не Питер, а именно Харьков. И для меня дико и отвратительно все, что сейчас происходит», – сказал со сцены рэпер и сделал усилие, чтобы сдержать подступившие слезы.

Объявляя песню из своего раннего творчества, «Ругань из-за стены», Noize MC отметил, что раньше на концертах в Киеве проводил параллели между содержанием текста этой песни и тем, что происходит между Россией и Украиной.

«Но эта песня больше не работает так. Потому что это не ссора за стеной. Это папа ударил маму ножом в живот», – сказал музыкант.

Рэпера Noize MC и певицу Монеточку таллиннская публика вызывала на бис. Когда музыканты ушли со сцены окончательно, на экране включили фрагмент танца маленьких лебедей из балета Чайковского «Лебединое озеро». Его в последнее время уже окрестили «балетом особого назначения».

8 мая Noize MC и Монеточка выступят в Хельсинки, 11 мая в Стокгольме и 13 мая в Осло. Все средства, собранные в рамках тура «Голоса мира», исполнители перенаправят в благотворительные фонды для медицинской, продовольственной, правозащитной и прочей гуманитарной помощи мирным жителям Украины.