Абсолютно голая: Бритни Спирс выставила свои обнаженные фото на всеобщее обозрение

На фотографиях певица прикрывается псом, а на ягодицы поставила смайлик.

Поклонники Бритни оценивают её новую фотосессию неоднозначно: кто-то восхищается смелостью кумира, а кто-то недоумевает и переживает за её ментальное здоровье.