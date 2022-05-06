Бритни Спирс совершила крайне неожиданный поступок — выставила на своей странице в Инстаграм серию своих обнаженных фото.
Абсолютно голая: Бритни Спирс выставила свои обнаженные фото на всеобщее обозрение
Абсолютно голая: Бритни Спирс выставила свои обнаженные фото на всеобщее обозрение
На фотографиях певица прикрывается псом, а на ягодицы поставила смайлик.
Поклонники Бритни оценивают её новую фотосессию неоднозначно: кто-то восхищается смелостью кумира, а кто-то недоумевает и переживает за её ментальное здоровье.
Меньше чем за сутки певица набрала почти миллион лайков на серию этих снимков!
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