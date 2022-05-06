Пт, 6.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Абсолютно голая: Бритни Спирс выставила свои обнаженные фото на всеобщее обозрение

Limon.ee
Абсолютно голая: Бритни Спирс выставила свои обнаженные фото на всеобщее обозрение
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Бритни Спирс
Бритни Спирс Фото: Valerie Macon

Бритни Спирс совершила крайне неожиданный поступок — выставила на своей странице в Инстаграм серию своих обнаженных фото.

На фотографиях певица прикрывается псом, а на ягодицы поставила смайлик.

Поклонники Бритни оценивают её новую фотосессию неоднозначно: кто-то восхищается смелостью кумира, а кто-то недоумевает и переживает за её ментальное здоровье.

Меньше чем за сутки певица набрала почти миллион лайков на серию этих снимков!

Ключевые слова
Наверх