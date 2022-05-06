Стресс и еда: какие ТОП-5 продуктов стоит ограничить или убрать из рациона

Заедание стресса – проблема в наше время очень актуальная. Однако пытаясь заесть стресс, особенно жирными продуктами, мы не только набираем лишние килограммы, а способствуем еще большей выработке кортизола – гормона стресса.

Какие продукты вызывают в организме физиологический стресс и что делать – рассказала диетолог Олеся Добрянская.

Какие продукты вызывают дополнительный стресс

Итак, если вы и так склонны к заеданию стресса, то стоит как минимум ограничить следующие продукты:

алкоголь – он повышает уровень кортизола и выводит из организма магний, который помогает сохранять стрессоустойчивость

кофе, чай, энергонапитки и другие напитки с кофеином – они стимулируют синтез кортизола, адреналина и других "недружественных" гормонов. В результате хронический стресс, который поддерживается употреблением кофеина, угнетает работу щитовидной железы и иммунной системы.

фастфуд, чипсы и другие продукты с трансжирами (сюда же – маргарин, кулинарный жир)

рафинированные продукты – сладости, сахар, выпечка и т.д.

промышленные копчености – колбаса, сосиски, полуфабрикаты

Также стоит ограничить продукты, постоянно жаренные на подсолнечном масле, а добавить в рацион больше полезных антистресс-продуктов, отследить что именно вызывает у вас тревогу и желание скорее заесть стресс. Вместо того, чтобы идти и опустошать холодильник, попробуйте принять теплый душ, выпить теплого молока, прогуляться.

А какие продукты полезны при стрессе?

В стрессовой ситуации наш организм может сильнее расходовать магний, витамины группы В, витамин С, белки, поэтому важно включать в рацион продукты, богатые этими веществами. Кушайте яйца, кисломолочную продукцию, бобовые, морепродукты, рыбу, птицу, субпродукты.