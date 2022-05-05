После начала военных действий РФ на территории Украины многие знаменитости вынужденно покинули свои дома. Украинские артисты, даже находясь в других странах, продолжают поддерживать Родину и своих соотечественников как могут – концертами, пожертвованиями, волонтерством. Об этом пишет RUS TVNET со ссылкой на УНИАН.
Где сейчас Дорофеева, Каменских, Кароль и другие звезды, которые выехали из Украины?
Настя Каменских и Потап
Известно, что еще за несколько дней до войны артисты взяли своих мам и улетели отдыхать в Испанию. Поклонники осудили знаменитостей за отпуск в такое непростое время, однако Настя всеми силами старается поддерживать свою страну. Она сделала не одно видеообращение, провела несколько концертов и выступлений. Кроме этого, недавно она выступила на Latin American Music Awards с хитом Black Eyed Peas.
Потап регулярно колко высказывается в адрес своих коллег, поддерживающих военные действия РФ в Украине и политику Владимира Путина. Он активно рассказывает своим фанатам со всего мира правду о войне.
Надя Дорофеева
СМИ сообщают, что украинская певица Надя Дорофеева, которая в марте объявила о расставании со своим мужем Владимиром Дантесом, уехала из Украины.
Постоянного места проживания за границей она еще не нашла, так как все время гастролирует с благотворительными концертами, выручку от которых отправляет на помощь своей стране: «Я уже была и в Будапеште, и в Лиссабоне, и в Барселоне. Где я только не была».
23 апреля Надя Дорофеева выступила в Риге, а накануне дала трогательное интервью порталу RUS TVNET.
«Я думаю, что каждый человек помнит его в мельчайших подробностях», – говорит про день, когда началась война, известная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Она не понимает, как можно не верить в происходящее и утверждать, что все фейк, а Украина «сама себя бомбит».
Тина Кароль
Певица Тина Кароль после 24 февраля выехала в Польшу. Однако там она выходит на митинги в поддержку Украины и выступает на благотворительных концертах, поддерживая армию и беженцев финансово.
Джамала
Джамала практически в первые дни военных действий РФ на территории Украины уехала с детьми в Турцию. Певица несколько дней пряталась от бомбежек на паркинге. Когда она поняла, что так дальше продолжаться не может, то решила вывезти детей в безопасное место.
Джамала с детьми поселилась у родной сестры в Стамбуле. Дома она почти не бывает – гастролирует по Европе с благотворительными концертами для Украины. И она уже собрала 90 миллионов долларов.