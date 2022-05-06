Интернациональная семья: как Курникова учит Иглесиаса и их троих детей русскому языку

Один из самых известных испаноязычных артистов Энрике Иглесиас популярен во всем мире. У звезды многомиллионная армия поклонниц, однако сам исполнитель всегда был верен своей избраннице. Российская теннисистка Анна Курникова вот уже 20 лет счастлива с Энрике, и расходиться пара точно не собирается.

Будущие влюбленные познакомились еще в 2002 году на съемках клипа испанского артиста на композицию Escape. Тогда Анна сыграла роль экранной избранницы звезды. И кто бы мог подумать, что в итоге между двумя знаменитостями на самом деле разгорится роман.

На сегодняшний день у Иглесиаса и Курниковой подрастают трое детей. Четырехлетние близнецы Николас и Люси уже давно покорили фанатов звездной четы. А в минувшем январе исполнилось два года младшей наследнице Энрике и Анны Маше. К слову, русское имя малышке дала Курникова. Как признавался певец, ему вариант супруги сразу понравился. Вообще, за проведенное с Анной время Энрике успел привыкнуть к русским корням жены. Как это часто бывает в интернациональных семьях, дома у Иглесиаса говорят сразу на нескольких языках.

Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Русский из них самый сложный. Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски. Анна — отличный учитель. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам,

— рассказал Энрике.

Сам Иглесиас действительно успел выучить несколько русских фраз. «Да! Хорошо. Привет! Спасибо. Я тебя люблю!» — похвастался испанский артист. А вот дети звезды могут свободно говорить на родном языке мамы. По крайней мере, такое впечатление складывается после просмотра видео на личной странице Курниковой в соцсетях. Спортсменка показала, как трое очаровательных малышей катаются на игрушечной машине. За рулем сидел Николас, который развлекал сестер. Люси в это же самое время всячески подгоняла брата, постоянно заливаясь хохотом от удовольствия.

Давай-давай! Газуй, поезжай!