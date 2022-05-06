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Умерла 16-летняя звезда популярного реалити-шоу и героиня мемов

Limon.ee
Умерла 16-летняя звезда популярного реалити-шоу и героиня мемов
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В США умерла участница конкурсов красоты и реалити-шоу Toddlers & Tiaras 16-летняя Кайли Поузи, в детстве прославившаяся забавным выражением лица, которое стало мемом, пишет RUS.TVNET.

2 мая тело 16-летней Кайли Поузи нашли в парке города Вашингтон недалеко от ее дома. Сейчас делом занимается полиция, пишет Daily Mail.

Родные Кайли позже подтвердили в соцсетях, что это было самоубийство.

Несмотря на то, что она была наполненным подростком с блестящим будущим, к сожалению, она приняла безрассудное решение покончить с собой,

- говорится в сообщении семьи. 

Кайли Поузи прославилась в качестве героини мемов (GIF).

Если у вас есть мысли о суициде, немедленно обратитесь за помощью! Бесплатный телефон для консультации - 116123 или 6555688.

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