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Иван Ургант о намерении плюнуть в него: «Эдуард, пришло время глотать!»

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Иван Ургант о намерении плюнуть в него: «Эдуард, пришло время глотать!»
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Недавно театральный режиссер Эдуард Бояков в интервью Ксении Собчак нелестно высказался о телеведущем Иване Урганте и даже грозился плюнуть в него. И вот шоумен решил ответить режиссеру на эти слова, пишет RUS TVNET.

Кстати, как пишет портал Starhit.ru, впоследствии Эдуард Бояков пообещал извиниться перед Иваном Ургантом за эти слова, объяснив, что он поверил в слухи и ложную информацию, но телеведущий решил высказаться публично:

«Как вы понимаете, все глупости, написанные и сказанные про меня, комментировать не собираюсь, но есть один выдающийся случай, о котором стоит упомянуть. Итак…

Эдуарду Б. Прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства. С одной стороны, как учили меня старшие товарищи, – не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард - человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться, тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны…

Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать! Извинения ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном», – написал 44-летний шоумен в своем Telegram-канале.

Иван Ургант
Иван Ургант Фото: Кадр из видео

Напомним, ранее ходили слухи, что телеведущий больше не будет работать на Первом канале и вести свое вечернее шоу. На данный момент эта информация не получила подтверждения. Иван Ургант пока не высказывается по этому поводу. 

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