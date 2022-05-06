Иван Ургант о намерении плюнуть в него: «Эдуард, пришло время глотать!»

Кстати, как пишет портал Starhit.ru, впоследствии Эдуард Бояков пообещал извиниться перед Иваном Ургантом за эти слова, объяснив, что он поверил в слухи и ложную информацию, но телеведущий решил высказаться публично:

«Как вы понимаете, все глупости, написанные и сказанные про меня, комментировать не собираюсь, но есть один выдающийся случай, о котором стоит упомянуть. Итак…

Эдуарду Б. Прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства. С одной стороны, как учили меня старшие товарищи, – не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард - человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться, тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны…

Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать! Извинения ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном», – написал 44-летний шоумен в своем Telegram-канале.

Иван Ургант Фото: Кадр из видео