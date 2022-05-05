Пт, 6.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Отец Жанны Фриске предложил Дмитрию Шепелеву мировое соглашение

Limon.ee
Отец Жанны Фриске предложил Дмитрию Шепелеву мировое соглашение
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске Фото: Shemetov Maxim

Владимир Борисович много лет судится с Шепелевым: на кону были и деньги покойной певицы, и доли в квартире, и возможность принимать участие в воспитании внука. Сейчас Фриске выдвинул ведущему условие, пишет Starhit.ru.

В конце апреля Владимир Фриске обратился в Пресненский суд Москвы с новым иском к Дмитрию Шепелеву. В пресс-службе пояснили, что речь идет о мировом соглашении, которое отец покойной певицы готов заключить с бывшим зятем в рамках дела двухлетней давности.

Тогда Владимир Борисович отсудил у ведущего около семи миллионов рублей (101 925 евро по состоянию на 05.05.2022) – треть суммы, собранной на лечение артистки, которую семья Жанны возместила Русфонду. Однако, деньги Дмитрий так и не вернул. И более того, как выяснилось, растратил еще и наследство сына Платона, которое должно было оставаться неприкосновенным до совершеннолетия мальчика.

«Когда приставы стали проверять счета, оказалось, что вместо 200 тысяч евро на счете внука осталось всего шесть евро, – комментирует Владимир Фриске. – Шепелев не имел никакого права распоряжаться этими средствами, но они были сняты в середине ноября прошлого года. Поэтому мы предложили соглашение, по которому Дмитрий может не возвращать нам семь миллионов в обмен на долю в квартире Жанны на Шмитовском проезде».

Телеведущий, являясь законным опекуном сына Платона, решил продать принадлежащую ему треть недвижимости, и суд встал на его сторону. Родители же любым способом хотят сохранить легендарную квартиру нетронутой, чтобы потом передать ее внуку.

Жилплощадь в элитной новостройке певица приобрела в середине 00-х, несколько лет делала там ремонт, любовно обустраивая гнездышко под себя – разрабатывала дизайн, выбирала мебель. После ее смерти Владимир Борисович и Ольга Борисовна ничего там не трогали, стараясь сохранить каждую мелочь. Осталась одежда Жанны, любимые духи, фотографии…. «Это единственное, что, похоже, может унаследовать Платон, судя по поведению его отца, — вздыхает папа покойной звезды. – И мы все для этого сделаем. Будем разбираться и бороться до последнего».

Ключевые слова
Наверх