Владимир Борисович много лет судится с Шепелевым: на кону были и деньги покойной певицы, и доли в квартире, и возможность принимать участие в воспитании внука. Сейчас Фриске выдвинул ведущему условие, пишет Starhit.ru.
Отец Жанны Фриске предложил Дмитрию Шепелеву мировое соглашение
В конце апреля Владимир Фриске обратился в Пресненский суд Москвы с новым иском к Дмитрию Шепелеву. В пресс-службе пояснили, что речь идет о мировом соглашении, которое отец покойной певицы готов заключить с бывшим зятем в рамках дела двухлетней давности.
Тогда Владимир Борисович отсудил у ведущего около семи миллионов рублей (101 925 евро по состоянию на 05.05.2022) – треть суммы, собранной на лечение артистки, которую семья Жанны возместила Русфонду. Однако, деньги Дмитрий так и не вернул. И более того, как выяснилось, растратил еще и наследство сына Платона, которое должно было оставаться неприкосновенным до совершеннолетия мальчика.
«Когда приставы стали проверять счета, оказалось, что вместо 200 тысяч евро на счете внука осталось всего шесть евро, – комментирует Владимир Фриске. – Шепелев не имел никакого права распоряжаться этими средствами, но они были сняты в середине ноября прошлого года. Поэтому мы предложили соглашение, по которому Дмитрий может не возвращать нам семь миллионов в обмен на долю в квартире Жанны на Шмитовском проезде».
Телеведущий, являясь законным опекуном сына Платона, решил продать принадлежащую ему треть недвижимости, и суд встал на его сторону. Родители же любым способом хотят сохранить легендарную квартиру нетронутой, чтобы потом передать ее внуку.
Жилплощадь в элитной новостройке певица приобрела в середине 00-х, несколько лет делала там ремонт, любовно обустраивая гнездышко под себя – разрабатывала дизайн, выбирала мебель. После ее смерти Владимир Борисович и Ольга Борисовна ничего там не трогали, стараясь сохранить каждую мелочь. Осталась одежда Жанны, любимые духи, фотографии…. «Это единственное, что, похоже, может унаследовать Платон, судя по поведению его отца, — вздыхает папа покойной звезды. – И мы все для этого сделаем. Будем разбираться и бороться до последнего».