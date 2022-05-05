Отец Жанны Фриске предложил Дмитрию Шепелеву мировое соглашение

В конце апреля Владимир Фриске обратился в Пресненский суд Москвы с новым иском к Дмитрию Шепелеву. В пресс-службе пояснили, что речь идет о мировом соглашении, которое отец покойной певицы готов заключить с бывшим зятем в рамках дела двухлетней давности.

Тогда Владимир Борисович отсудил у ведущего около семи миллионов рублей (101 925 евро по состоянию на 05.05.2022) – треть суммы, собранной на лечение артистки, которую семья Жанны возместила Русфонду. Однако, деньги Дмитрий так и не вернул. И более того, как выяснилось, растратил еще и наследство сына Платона, которое должно было оставаться неприкосновенным до совершеннолетия мальчика.

«Когда приставы стали проверять счета, оказалось, что вместо 200 тысяч евро на счете внука осталось всего шесть евро, – комментирует Владимир Фриске. – Шепелев не имел никакого права распоряжаться этими средствами, но они были сняты в середине ноября прошлого года. Поэтому мы предложили соглашение, по которому Дмитрий может не возвращать нам семь миллионов в обмен на долю в квартире Жанны на Шмитовском проезде».

Телеведущий, являясь законным опекуном сына Платона, решил продать принадлежащую ему треть недвижимости, и суд встал на его сторону. Родители же любым способом хотят сохранить легендарную квартиру нетронутой, чтобы потом передать ее внуку.