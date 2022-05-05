УЖАСНО! ⟩ Жительница Эльва, нашедшая убитых котят: помимо мусора надо собирать и тела?

«Что происходит?» — спрашивает в группе ELVA в Facebook Кати, которая в среду утром нашла убитых котят во время прогулки с детьми.

«Сегодня во время прогулки я обнаружила очень печальное зрелище. Еще одно потрясение на участке между улицами Йыэ и Махламяэ», — пишет Кати. «Мало того, что я добровольно собираю мусор каждую неделю, я должна собирать и тела?» — спрашивает она.

«Каким местом вы думаете, люди? Есть и другие варианты», — говорит Кати.

Убитые в Эльва котята. Фото: Erakogu

Кати рассказала Elu24, что во время прогулки она собирает мусор, который выбросили нерадивые горожане. «Это общественное место. По этой дороге жители Махламяэ попадают в город. Дети ходят в школу этой дорогой. Обертки от конфет, пачки сигарет и бутылки можно найти каждый день», — говорит Кати о месте, где были найдены котята. «Поскольку это мой родной город, мусор на земле очень бросается в глаза», — говорит она.

Безумно грустно

«Я увидела вдалеке зеленый мешок, а когда приблизилась, мне открылась эта картина. Не думаю, что я была первой. Кто-то вытащил их из воды раньше меня. Я обнаружила их и сделала пост, потому что это просто безумно грустно», — сказала Кати порталу Elu24.

Керсти, откликнувшаяся на пост Кати, недоумевает, почему убийца просто так не отдал котят. «Почти каждый день кто-то объявляет, что ищет котенка. Зачем это делать? Бедные! Тот, кто это сделал, просто бессердечный», — пишет Керсти.

Жители Эльва, прокомментировавшие пост, шокированы происходящим и не понимают, кто мог совершить такой ужасный поступок и зачем он это сделал.

Убитые котята. Фото: Erakogu

Кати сообщила Elu24, что случившимся уже занимаются соответствующие органы. «На месте побывали сотрудники полиции и участковый. Они сделали новые снимки и очистили место», — говорит Кати.

Наказуемый поступок

Кристи Метса, представитель Эстонского общества защиты животных, заявила Elu24, что такой поступок необходимо решительно осудить. «Это уголовное преступление. К сожалению, такие истории случаются до тех пор, пока владельцы животных чувствуют себя безнаказанными. Мы часто видим ужасы», — говорит Метса, добавляя, что владельцы животных должны стерилизовать своих кошек. «Мы уже не живем в советское время, когда эта процедура не проводилась».

«Стерилизация легкодоступна, и на эту процедуру также проводятся кампании со скидками, — говорит Метса, — процедура может стоить 40–50 евро». Если человек берет кошку, нужно учитывать, что животное должно быть стерилизовано или кастрировано.

Если что-то подобное произойдет и в других городах, следует уведомить Эстонское общество защиты животных. Общество делится информацией на своей странице в Facebook с 22 769 подписчиками, а также в различных группах. Пост обычно попадает в ленты более 100 000 человек.

Кошке всегда можно найти новый дом

Если по каким-то причинам обеспечить дом кошкам больше невозможно, для животных можно найти новый дом. Вы можете объявить о своем желании отдать кошек на своей стене в Facebook, в группах Facebook в разных городах, а также в группе Ära anda koduloomad или обратиться в Эстонское общество защиты животных или в приют для животных.