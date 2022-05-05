Солнечным весенним утром перед Кати, прогуливавшейся по Эльва, открылось ужасающее зрелище. Если обычно во время прогулок она находит только брошенный мусор, то на этот раз на земле валялись три безжизненных котенка, кирпич и зеленый мешок, пишет Elu24.
Внимание!
УЖАСНО! ⟩ Жительница Эльва, нашедшая убитых котят: помимо мусора надо собирать и тела?
«Что происходит?» — спрашивает в группе ELVA в Facebook Кати, которая в среду утром нашла убитых котят во время прогулки с детьми.
«Сегодня во время прогулки я обнаружила очень печальное зрелище. Еще одно потрясение на участке между улицами Йыэ и Махламяэ», — пишет Кати. «Мало того, что я добровольно собираю мусор каждую неделю, я должна собирать и тела?» — спрашивает она.
«Каким местом вы думаете, люди? Есть и другие варианты», — говорит Кати.
Кати рассказала Elu24, что во время прогулки она собирает мусор, который выбросили нерадивые горожане. «Это общественное место. По этой дороге жители Махламяэ попадают в город. Дети ходят в школу этой дорогой. Обертки от конфет, пачки сигарет и бутылки можно найти каждый день», — говорит Кати о месте, где были найдены котята. «Поскольку это мой родной город, мусор на земле очень бросается в глаза», — говорит она.
Безумно грустно
«Я увидела вдалеке зеленый мешок, а когда приблизилась, мне открылась эта картина. Не думаю, что я была первой. Кто-то вытащил их из воды раньше меня. Я обнаружила их и сделала пост, потому что это просто безумно грустно», — сказала Кати порталу Elu24.
Керсти, откликнувшаяся на пост Кати, недоумевает, почему убийца просто так не отдал котят. «Почти каждый день кто-то объявляет, что ищет котенка. Зачем это делать? Бедные! Тот, кто это сделал, просто бессердечный», — пишет Керсти.
Жители Эльва, прокомментировавшие пост, шокированы происходящим и не понимают, кто мог совершить такой ужасный поступок и зачем он это сделал.
Кати сообщила Elu24, что случившимся уже занимаются соответствующие органы. «На месте побывали сотрудники полиции и участковый. Они сделали новые снимки и очистили место», — говорит Кати.
Наказуемый поступок
Кристи Метса, представитель Эстонского общества защиты животных, заявила Elu24, что такой поступок необходимо решительно осудить. «Это уголовное преступление. К сожалению, такие истории случаются до тех пор, пока владельцы животных чувствуют себя безнаказанными. Мы часто видим ужасы», — говорит Метса, добавляя, что владельцы животных должны стерилизовать своих кошек. «Мы уже не живем в советское время, когда эта процедура не проводилась».
«Стерилизация легкодоступна, и на эту процедуру также проводятся кампании со скидками, — говорит Метса, — процедура может стоить 40–50 евро». Если человек берет кошку, нужно учитывать, что животное должно быть стерилизовано или кастрировано.
Если что-то подобное произойдет и в других городах, следует уведомить Эстонское общество защиты животных. Общество делится информацией на своей странице в Facebook с 22 769 подписчиками, а также в различных группах. Пост обычно попадает в ленты более 100 000 человек.
Кошке всегда можно найти новый дом
Если по каким-то причинам обеспечить дом кошкам больше невозможно, для животных можно найти новый дом. Вы можете объявить о своем желании отдать кошек на своей стене в Facebook, в группах Facebook в разных городах, а также в группе Ära anda koduloomad или обратиться в Эстонское общество защиты животных или в приют для животных.
Человек, который может предложить животному новый дом, может уже находиться на соседней улице. Во многих случаях те, кто хочет завести домашнее животное, заберут его сами, поэтому не нужно бояться, что вам придется проделать долгий путь, чтобы отдать животное.