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«Костьми ляжет, но не допустит его на трон»: почему Киркоров не уедет из России

Limon.ee
«Костьми ляжет, но не допустит его на трон»: почему Киркоров не уедет из России
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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Vyacheslav Prokofyev

Место Филиппа Киркорова на троне поп-короля в случае его отъезда из России займет Николай Басков. Такое мнение высказал News.ru управляющий партнер международного концертного агентства Кирилл Чибисов, пишет rambler.

По словам Чибисова, Киркоров вряд ли уедет из России, потому что понимает, что в этом случае его место на поп-олимпе будет мгновенно занято главным конкурентом.

«Лучше быть в России поп-королем, чем в какой-либо другой стране... никем. Я уверен, что Филипп это прекрасно понимает. Кроме того, при отъезде из страны его трон поп-короля мгновенно будет занят главным конкурентом — Басковым», - сказал Чибисов.

По его мнению, Киркоров «костьми ляжет, но не допустит Баскова на трон».

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