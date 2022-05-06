Место Филиппа Киркорова на троне поп-короля в случае его отъезда из России займет Николай Басков. Такое мнение высказал News.ru управляющий партнер международного концертного агентства Кирилл Чибисов, пишет rambler.
«Костьми ляжет, но не допустит его на трон»: почему Киркоров не уедет из России
«Костьми ляжет, но не допустит его на трон»: почему Киркоров не уедет из России
По словам Чибисова, Киркоров вряд ли уедет из России, потому что понимает, что в этом случае его место на поп-олимпе будет мгновенно занято главным конкурентом.
«Лучше быть в России поп-королем, чем в какой-либо другой стране... никем. Я уверен, что Филипп это прекрасно понимает. Кроме того, при отъезде из страны его трон поп-короля мгновенно будет занят главным конкурентом — Басковым», - сказал Чибисов.
По его мнению, Киркоров «костьми ляжет, но не допустит Баскова на трон».
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