Модные имена 2022: как красиво и оригинально назвать мальчика и девочку

На самом деле из того многообразия, которое предлагают нам различные справочники, довольно трудно выбрать лучшее и наиболее подходящее для вашего малыша.

Модные имена для девочек в 2022 году

Начнём с представительниц прекрасной половины человечества — маленьких принцесс.

И сначала предлагаем вам несколько рекомендаций, на которые можно ориентироваться при выборе красивого имени для девочки:

Эффектность. Существуют имена для девочек, которые очень благозвучно и необычно звучат на разных языках мира.

Популярность. Некоторые родители предпочитают выбирать имя для дочери, руководствуясь рейтингами самых популярных имён предыдущего или текущего года.

Редкость. Другие, наоборот, пытаются найти имя, практически не встречающееся в обиходе. Главное при этом — не забывать, чтобы оно было благозвучным не только в полном варианте, но и в уменьшительно-ласкательном. И конечно же, имя девочки должно сочетаться с отчеством, чтобы в будущем у неё не было из-за этого проблем.

Характеристика имени для девочки. По знаку зодиака (китайскому, зодиакальному, друидов, натальному и т.п.) В этом случае не забывайте, что 2022 — это год Тигра, который уже наделяет ребёнка определёнными чертами личности.

Христианский календарь. Верующим родителям при выборе имени для девочки можно воспользоваться Святцами, в котором собраны все христианские имена по месяцам.

Итак, предлагаем вам список самых модных имён для девочек с краткой характеристикой:

Александра (Саша, Сашуля, Санечка, Шурочка и другие) — отважная, надежда, защитница.

Алиса (Алисонька, Алисочка, Лиса, Лисонька и другие) — благородная, великодушная.

Анастасия (Настюша, Настёна, Настенька, Настюня и другие) — возвращение, воскрешение.

Анна (Аня, Нюта, Нюшенька, Нюрочка) — благодетельница, миловидная, милосердная.

Валерия (Лера, Лерочка, Лерунчик, Валерочка) — волевая, здоровая, сильная.

Варвара (Варюся, Варенька, Варюша, Варварушка) — нелюдимая, ожесточённая, иностранка.

Виктория (Вика, Викуля, Викуся, Ника) — победительница, победа.

Ева (Евочка, Евушка) — подвижная, озорная, живая, жизнь, дающая жизнь.

Елизавета (Лиза, Лизонька, Лизок, Лиззи) — чтущая Бога, обещание Богу.

Мария (Маша, Машенька, Машуня, Машуля) — печальная, отвергнутая, вожделенная, любимая, госпожа.

Полина (Поля, Полюшка, Пуся, Лина) — солнечная, малыш, маленькая, свободная, скромная.

София (Софа, Соня, Сонечка, Сонька) — познающая, благоразумная, рассудительная, мудрая.

Таисия (Тая, Тася, Таюся, Ася) — плодородная, поздняя, мудрая, посвящённая Исиде.

Ульяна (Уля, Ляна, Яна, Лиана) — пушистая, кудрявая, принадлежащая Юлию, счастье.

Модные имена для мальчиков в 2022 году

Ну а теперь давайте узнаем, какие имена для мальчиков будут на пике популярности в 2022 году.

Общие рекомендации по выбору имени для мальчика такие же, как и для девочек, поэтому не будем повторяться, а сразу перейдём к списку «Самых модных имён для мальчиков в 2022 году».

Итак, в него входят следующие имена:

Андрей (Андрюша, Дюша, Андрейка, Андрюшка) — сильный, мужественный, обладающий храбростью.

Виктор (Витя, Витюша, Вик) — победитель.

Владимир (Вова, Володя, Вовчик, Вовик) — владеющий миром.

Василий (Вася, Василёк, Васюта, Васёк) — царь, царственный.

Кирилл (Кирюша, Кирюня, Киря, Кирюньчик) — солнце, господин, владыка, могущественный.

Константин (Костя, Костик, Костюша, Костяша) — твёрдый, постоянный, стойкий.

Николай (Коля, Колюня, Николка, Коляня) — победитель народов.

Никита (Никитка, Никитушка, Никиша, Ник) — победитель.

Пётр (Петя, Петюня, Петюша, Петенька) — непоколебимый, твёрдый, скала, камень.