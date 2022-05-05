Ричард Гир впервые появился на публике с молодой женой

Голливудский актер Ричард Гир впервые за долгое время вышел в свет с молодой супругой Алехандрой Сильвой. Пара с разницей в возрасте в 34 года вызывает бурный интерес прессы и поклонников, но нечасто балует совместными публичными появлениями. После свадьбы в 2018 году у супругов появились наследники, и Гир, посвятивший себя семье, буквально пропал с экранов и светских вечеринок.

Фото: EN/MPI/Capital Pictures

Чтобы явить миру возлюбленную, актер выбрал красную дорожку на премьере документального фильма National Geographic «Мы кормим людей» в Нью-Йорке. Параллельно с этим мероприятием проходил знаменитый бал Met Gala, ослепивший фанатов блеском бриллиантов и экстравагантностью нарядов. На контрасте с ними мистер и миссис Ричард Гир выглядели более чем скромно.

Алехандра Сильва выбрала простое черное платье длины макси с неброскими украшениями и естественной укладкой, а ее муж надел поверх простой футболки черный пиджак и накинул шарф. Пара выглядела счастливой, а 72-летний Гир, по мнению публики, заметно помолодел рядом с дамой своего сердца.

Фото: EN/MPI/Capital Pictures

Актер и журналистка познакомились, когда ей было 17 лет. Звезда Голливуда был дружен с отцом девушки, весьма преуспевающим человеком с большими деньгами, но ее — совсем еще юную — не интересовал. Сильва называла его дядей Ричардом.