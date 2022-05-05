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Во Львове продают за 32 000 евро недоеденный круассан Анджелины Джоли

Limon.ee
Во Львове продают за 32 000 евро недоеденный круассан Анджелины Джоли
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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли Фото: Lviv.Media

Круассан, который не доела голливудская актриса Анджелина Джоли во время посещения кофейни в украинском Львове, выставили на продажу за миллион гривен (2,3 млн рублей), пишет Telegram-канал Star News.

В настоящее время объявление удалено с сайта, однако скриншот лота остался. В описании говорится, что продавец работает уборщиком в заведении два года.

Джоли во Львове посетила кафе Lviv Croissants. Работники заведения в соцсетях рассказали, что актриса заказала круассан «Королевский» с лососем и моцареллой. В меню заведения круассан стоит 2,75 евро

Информация о том, что голливудская звезда посетила украинский город Львов, появилась ранее. При этом сама Джоли предварительно не сообщала о своих планах посетить Украину. Известно, что она занимается вопросами беженцев в Организации Объединенных Наций (ООН). В 2001 году она стала послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев организации. В 2005 году Джоли получила Гуманитарную премию ООН.

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