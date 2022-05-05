Во Львове продают за 32 000 евро недоеденный круассан Анджелины Джоли

В настоящее время объявление удалено с сайта, однако скриншот лота остался. В описании говорится, что продавец работает уборщиком в заведении два года.

Джоли во Львове посетила кафе Lviv Croissants. Работники заведения в соцсетях рассказали, что актриса заказала круассан «Королевский» с лососем и моцареллой. В меню заведения круассан стоит 2,75 евро

Информация о том, что голливудская звезда посетила украинский город Львов, появилась ранее. При этом сама Джоли предварительно не сообщала о своих планах посетить Украину. Известно, что она занимается вопросами беженцев в Организации Объединенных Наций (ООН). В 2001 году она стала послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев организации. В 2005 году Джоли получила Гуманитарную премию ООН.