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Раскрыто неожиданное свойство баклажанной икры

Limon.ee
Раскрыто неожиданное свойство баклажанной икры
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Икра из баклажанов
Икра из баклажанов Фото: Shutterstock

Продукт, употребление которого может снизить риск возникновения рака, назвал врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. 

По мнению врача, таким неожиданным свойством обладает баклажанная икра.

"Баклажан имеет фиолетовый цвет — любой овощ или фрукт, имеющий яркий насыщенный цвет, обладает очень специфической активностью", — объяснил медик.

Все дел в том, что баклажан содержит антоциан — вещество, предотвращающее рост раковых клеток.

Баклажанная икра также включает в себя морковь, сладкий перец, помидоры, лук и чеснок.

"Эти овощи обладают противораковым эффектом", — отметил ведущий.

Также в баклажанной икре есть зелень, а в ней — витамин K.

"Витамин участвует в образовании внутреннего прочного каркаса костей", — отметил специалист.

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