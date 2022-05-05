Раскрыто неожиданное свойство баклажанной икры

По мнению врача, таким неожиданным свойством обладает баклажанная икра.

"Баклажан имеет фиолетовый цвет — любой овощ или фрукт, имеющий яркий насыщенный цвет, обладает очень специфической активностью", — объяснил медик.

Все дел в том, что баклажан содержит антоциан — вещество, предотвращающее рост раковых клеток.

Баклажанная икра также включает в себя морковь, сладкий перец, помидоры, лук и чеснок.

"Эти овощи обладают противораковым эффектом", — отметил ведущий.

Также в баклажанной икре есть зелень, а в ней — витамин K.