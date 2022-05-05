Продукт, употребление которого может снизить риск возникновения рака, назвал врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Раскрыто неожиданное свойство баклажанной икры
Раскрыто неожиданное свойство баклажанной икры
По мнению врача, таким неожиданным свойством обладает баклажанная икра.
"Баклажан имеет фиолетовый цвет — любой овощ или фрукт, имеющий яркий насыщенный цвет, обладает очень специфической активностью", — объяснил медик.
Все дел в том, что баклажан содержит антоциан — вещество, предотвращающее рост раковых клеток.
Баклажанная икра также включает в себя морковь, сладкий перец, помидоры, лук и чеснок.
"Эти овощи обладают противораковым эффектом", — отметил ведущий.
Также в баклажанной икре есть зелень, а в ней — витамин K.
"Витамин участвует в образовании внутреннего прочного каркаса костей", — отметил специалист.