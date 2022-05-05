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Ксения Собчак разобрала весенний образ жены Евгения Петросяна за больше полумиллиона рублей

Limon.ee
Ксения Собчак разобрала весенний образ жены Евгения Петросяна за больше полумиллиона рублей
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Vyacheslav Prokofyev

Татьяна Брухунова любит эффектные выходы в свет. Каждый образ — тщательно подобранный ансамбль из наряда и аксессуаров. Молодая жена Петросяна предпочитает люксовые бренды, но также уделяет внимание российским дизайнерам, пишет Starhit.

Вчера 33-летняя жена Евгения Петросяна в очередной раз продемонстрировала свой «лук». В новом образе брюнетка решила сочетать вещи от люксовых брендов с более доступными. На ней было платье из хлопка за 13800 от российского дизайнера. Поверх Татьяна накинула объемный жакет из магазина масс-маркета H&M. А вот сделать аутфит стильным и острым помогли дорогостоящие аксессуары.

Ксения Собчак, которая и сама интересуется модой, посчитала стоимость одного выхода Брухуновой. Избранница артиста выбрала сумку Prada за 315 тысяч, очки от Ulyana Sergeenko обошлись ей в 45 тысяч, туфли от той же Prada стоят 98 тысяч. За простую на первый взгляд брошь от Yves Saint Laurent Татьяна отдала 39700 и даже носки от Gucci достались ей за нескромную сумму — 16 тысяч. Всего брюнетка отдала больше полумиллиона рублей.

Правда, в комментариях не все остались в восторге от выбора жены юмориста. «По сумме — это зарплата большинства за всю жизнь»; «Если у человека нет вкуса, сколько денег не вбухивай, будет выглядеть «черти что и сбоку бантик», — негодуют пользователи. «Классный образ! Мне нравится!» — поддержали другие.

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