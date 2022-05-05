Ксения Собчак разобрала весенний образ жены Евгения Петросяна за больше полумиллиона рублей

Вчера 33-летняя жена Евгения Петросяна в очередной раз продемонстрировала свой «лук». В новом образе брюнетка решила сочетать вещи от люксовых брендов с более доступными. На ней было платье из хлопка за 13800 от российского дизайнера. Поверх Татьяна накинула объемный жакет из магазина масс-маркета H&M. А вот сделать аутфит стильным и острым помогли дорогостоящие аксессуары.

Ксения Собчак, которая и сама интересуется модой, посчитала стоимость одного выхода Брухуновой. Избранница артиста выбрала сумку Prada за 315 тысяч, очки от Ulyana Sergeenko обошлись ей в 45 тысяч, туфли от той же Prada стоят 98 тысяч. За простую на первый взгляд брошь от Yves Saint Laurent Татьяна отдала 39700 и даже носки от Gucci достались ей за нескромную сумму — 16 тысяч. Всего брюнетка отдала больше полумиллиона рублей.