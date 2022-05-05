Чт, 5.05.2022
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Акционеры подали в суд на Netflix и обвинили сервис в мошенничестве

Limon.ee
Акционеры подали в суд на Netflix и обвинили сервис в мошенничестве
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Netflix
Netflix Фото: Shutterstock

Дела у сервиса плохи, пишет канал Super.

В апреле было объявлено о потере 200 тысяч подписчиков в I квартале 2022 года из-за инфляции, остановка работы в России привела к потере еще 700 тысяч пользователей, хотя компания прогнозировала рост на 2,5 миллиона. В итоге акции стриминга упали на 25,7%, пришлось увольнять сотрудников и закрывать проекты.

Теперь еще и инвесторы заявляют, что Netflix скрывала свои трудности намеренно и давала «вводящие в заблуждение» прогнозы, из-за чего акционеры понесли убытки. Разбираться будут в суде.

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