Акционеры подали в суд на Netflix и обвинили сервис в мошенничестве

В апреле было объявлено о потере 200 тысяч подписчиков в I квартале 2022 года из-за инфляции, остановка работы в России привела к потере еще 700 тысяч пользователей, хотя компания прогнозировала рост на 2,5 миллиона. В итоге акции стриминга упали на 25,7%, пришлось увольнять сотрудников и закрывать проекты.