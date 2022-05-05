Названа полезная ягода для защиты от рака

Для здоровья сердца

Клубника богата полезными для сердца антиоксидантами, которые помогают снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, подавляя производство общего и "плохого" холестерина (ЛПНП – липопротеины низкой плотности).

Выяснилось, что у женщин молодого и среднего возраста, которые еженедельно съедали минимум три порции клубники или черники, риск инфаркта был на 34% ниже. С точки зрения ученых Гарвардской медицинской школы, высокий уровень антоцианов в ягодах расслабляет кровеносные сосуды, помогая снизить артериальное давление, и предотвращает сердечно-сосудистые проблемы.

Защита от рака

Известно, что антиоксиданты способны предотвращать повреждение клеток, вызванное свободными радикалами, что может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

"Эллаговая кислота, которая считается одним из самых мощных антиоксидантов в клубнике, подавляет рост раковых клеток», - поделились подробностями эксперты по здоровому питанию Тэмми и Лакатос Шамес. Кроме того, как отметили диетологи, в клубнике много фисетина - флавоноида, обладающего мощными противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами.

Для здоровья глаз