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Названа полезная ягода для защиты от рака

Limon.ee
Названа полезная ягода для защиты от рака
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Клубника. Иллюстративное фото
Клубника. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Одним из основных факторов здоровья является питание. Известно, что определенные продукты могут навредить организму, в то время как другие способны защищать от различных недугов. К числу наиболее полезных ягод эксперты по здоровому питанию отнесли клубнику, пишет Eatthis.com.

Для здоровья сердца

Клубника богата полезными для сердца антиоксидантами, которые помогают снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, подавляя производство общего и "плохого" холестерина (ЛПНП – липопротеины низкой плотности).

Выяснилось, что у женщин молодого и среднего возраста, которые еженедельно съедали минимум три порции клубники или черники, риск инфаркта был на 34% ниже. С точки зрения ученых Гарвардской медицинской школы, высокий уровень антоцианов в ягодах расслабляет кровеносные сосуды, помогая снизить артериальное давление, и предотвращает сердечно-сосудистые проблемы.

Защита от рака

Известно, что антиоксиданты способны предотвращать повреждение клеток, вызванное свободными радикалами, что может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

"Эллаговая кислота, которая считается одним из самых мощных антиоксидантов в клубнике, подавляет рост раковых клеток», - поделились подробностями эксперты по здоровому питанию Тэмми и Лакатос Шамес. Кроме того, как отметили диетологи, в клубнике много фисетина - флавоноида, обладающего мощными противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами.

Для здоровья глаз

Клубника - отличный источник витамина С, который помогает защитить глаза от возрастных заболеваний. Фитонутриенты и фолиевая кислота, входящие в состав ягод, также помогают бороться с катарактой.

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