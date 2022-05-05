Одним из основных факторов здоровья является питание. Известно, что определенные продукты могут навредить организму, в то время как другие способны защищать от различных недугов. К числу наиболее полезных ягод эксперты по здоровому питанию отнесли клубнику, пишет Eatthis.com.
Названа полезная ягода для защиты от рака
Для здоровья сердца
Выяснилось, что у женщин молодого и среднего возраста, которые еженедельно съедали минимум три порции клубники или черники, риск инфаркта был на 34% ниже. С точки зрения ученых Гарвардской медицинской школы, высокий уровень антоцианов в ягодах расслабляет кровеносные сосуды, помогая снизить артериальное давление, и предотвращает сердечно-сосудистые проблемы.
Защита от рака
Известно, что антиоксиданты способны предотвращать повреждение клеток, вызванное свободными радикалами, что может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
"Эллаговая кислота, которая считается одним из самых мощных антиоксидантов в клубнике, подавляет рост раковых клеток», - поделились подробностями эксперты по здоровому питанию Тэмми и Лакатос Шамес. Кроме того, как отметили диетологи, в клубнике много фисетина - флавоноида, обладающего мощными противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами.
Для здоровья глаз
Клубника - отличный источник витамина С, который помогает защитить глаза от возрастных заболеваний. Фитонутриенты и фолиевая кислота, входящие в состав ягод, также помогают бороться с катарактой.