Фальшивые подарки и выдуманные истории: всплыли страшные тайны капитал-шоу «Поле чудес»

Правду о том, как создается одно из популярнейших на российском телевидении шоу, решился рассказать продюсер Сергей Лавров. Создатели и организаторы действительно идут на некоторые хитрости, чтобы удержать внимание публики.

По словам эксперта, за долгие годы существования передачи в съемках не раз принимали участие специально приглашенные актеры. Некоторых из них он даже знал лично. Артисты вставали за барабан и исполняли роли «интересных персонажей», которые рассказывали выдуманные истории.

Однако простые россияне действительно попадали в число участников совершенно бесплатно, пройдя лишь кастинг. Никаких «взносов за участие», о которых некоторое время ходили слухи в Сети, на самом деле не существует. Есть и еще один секрет капитал-шоу.

«99 % продуктов, которые гости якобы привозят с собой, покупают продюсеры. Бывает и такое, что гости сами привозят. Обычно их съедают прямо там, в студии», — рассказал Лавров.

Отметим, что несколько лет назад один из участников шоу действительно рассказал, что продюсеры его подставили. Мужчина по имени Михаил Майер, стоя у барабана, вынужденно отказался от своей малой родины. Поступить так ему якобы велели «за кулисами» организаторы. Они же нарядили его в красную рубаху «под цыгана», поскольку он собирался исполнить песню Любови Успенской «Гитара», а еще выдали в качестве сюрпризов для ведущего клюкву и грибы.