Все мы с нетерпением ждем теплой погоды, но, похоже, что весна в этом году немного опаздывает. Премьер-министр Эстонии решила лично приложить усилия, чтобы хоть как-то приблизить ощущение тепла.
ФОТО ⟩ Уставшая ждать прихода весны Кая Каллас взяла дело в свои руки
Уставшая ждать прихода весны Кая Каллас взяла дело в свои руки
Кая Каллас высадила прекрасные весенние цветы во дворе офиса Партии реформ (Тынисмяги, 9).
«Мы все можем помочь весне прийти быстрее. В течение многих лет люди из моей родной Партии реформ имеют традицию сажать всем на радость желтые анютины глазки. Прекрасный всплеск цвета, когда природа превращается из черно-белой в цветную. Я потратила две минуты перед собранием, чтобы посадить цветок – и так каждую весну», – подписала снимок Кая Каллас.