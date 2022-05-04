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«Нет совести»: Хазанов припомнил Якубовичу позорное прошлое

Limon.ee
«Нет совести»: Хазанов припомнил Якубовичу позорное прошлое
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Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов Фото: Sergei Bobylev

По словам знакомой Геннадия, у Леонида «нет совести», пишет Womanhit.

Актер и юморист Геннадий Хазанов вспомнил случай, который произошел с его другом, телеведущим Леонидом Якубовичем. Об этом артист рассказал в интервью Азамату Мусагалиеву.

Хазанов заявил, что когда-то жил в коммунальной квартире, а Якубович не раз навещал приятеля. Юморист отметил, что его соседка по апартаментам любила готовить. Однажды женщина приготовила жареные котлеты и решила угостить ими Леонида.

«И пока она с кухни дошла до своей комнаты, когда она вернулась, Леня успел всю сковородку съесть. Она сказала: „Пусть он к нам больше не приходит. У него нет совести, он сожрал все котлеты“», — заявила соседка.

Геннадий признался, что ему было стыдно за друга.

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