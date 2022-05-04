«Нет совести»: Хазанов припомнил Якубовичу позорное прошлое

Актер и юморист Геннадий Хазанов вспомнил случай, который произошел с его другом, телеведущим Леонидом Якубовичем. Об этом артист рассказал в интервью Азамату Мусагалиеву.

Хазанов заявил, что когда-то жил в коммунальной квартире, а Якубович не раз навещал приятеля. Юморист отметил, что его соседка по апартаментам любила готовить. Однажды женщина приготовила жареные котлеты и решила угостить ими Леонида.

«И пока она с кухни дошла до своей комнаты, когда она вернулась, Леня успел всю сковородку съесть. Она сказала: „Пусть он к нам больше не приходит. У него нет совести, он сожрал все котлеты“», — заявила соседка.