ВАУ! ⟩ Известно, какие подарки сделали принцессе Шарлотте на семилетие

Принц Уильям и Кейт Миддлтон знают, как подарить своим детям королевский прием, когда дело доходит до дня их рождения! Пара сделала все возможное для принцессы Шарлотты в понедельник (3 мая), как сообщается, устроив две отдельные вечеринки в честь 7-летия их маленькой девочки. Двойная вечеринка-сюрприз была еще более захватывающей, если учесть невероятный подарок, который Уильям и Кейт преподнесли юной принцессе: пони!

«Подарок, который Шарлотта хотела больше всего, был пони», — сказал источник USWeekly. «Она берет уроки верховой езды больше года и одержима. Уильям и Кейт знают, что ее страсть к верховой езде не является чем-то одномоментным, и в конце концов согласились купить ее».

На первой вечеринке в честь Шарлотты семья праздновала с родственниками Кейт в Анмер-Холле, где герцогиня Кембриджская, как сообщается, сама приготовила множество блюд, в том числе «мини-пиццы, гамбургеры, сосисочные рулетики, хот-доги, фруктовые палочки, сэндвичи и цветные кексы в мультиварке», — рассказал инсайдер, добавив о том, что весь дом был заполнен цветными шарами, а в завершении празднования родители внесли огромный радужный торт с веселым единорогом. Говорят, что два очаровательных брата Шарлотты — принц Джордж, 8 лет, и принц Луи, 3 года — порадовали свою сестру, подарив ей версии игр Connect Four и Jenga на свежем воздухе.

Помимо маленького пони, любящие родители подарили принцесса Шарлотте самокат и кроссовки.

Вторая вечеринка принцессы Шарлотты

Вторая вечеринка прошла в Кенсингтонском дворце, на которую принцесса Шарлотта позвала своих школьных друзей. Источник сообщает о том, что маленькая девочка очень любит быть в центре внимания и никогда не чувствует себя напуганной, либо же жаловавшейся на то, что пребывает чрезвычайно большое количество времени на публики с пристальным вниманием к своей персоне.

«Очевидно, что Шарлотта обладает всеми качествами личности, чтобы преуспеть в своей будущей роли…»