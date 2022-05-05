Артист, который пополнил ряды ВСУ, рассказал о своих российских коллегах, которые поддерживают Путина, а также о тех, кто предпочитает отмалчиваться и не комментировать полномасштабное вторжение России в Украину, пишет Mixnews.lv.
Украинский певец Макс Барских пошел на войну
«Я начал связываться со своими друзьями-артистами из России. Некоторые из них так сильно действовали мне на нервы, потому что поддерживали Путина. И они делали бредовые посты типа "Россия вперед!" Некоторые российские артисты, которых я уважаю, поддерживали Украину, но некоторые получали деньги от российского правительства и были просто напуганными трусливыми ублюдками. В Украине мне нравится, что мы все сейчас чувствуем себя большой семьей. И это изменило мое представление о том, что я украинец. Раньше я чувствовал, что мы все похожи друг на друга. Но я начал изучать историю, и Россия всегда хотела вторгнуться или уничтожить Украину», – заявил Барских.
Он также признался, что после начала войны России против Украины его российские фаны писали ему угрозы и желали смерти:
«Мы живем в 21 веке, и никто не верил, что это произойдет. Через несколько дней после 24 февраля, когда вторглись русские, я решил поговорить со своей российской аудиторией в соцсетях и поделиться всем, что происходит. 100-процентная правда, все моими глазами. И я начал получать много ненавистных комментариев, сообщений от когда-то любимых фанатов. И это было одним из самых больших разочарований в моей жизни, если честно. Так что с этого момента, с 24 февраля, России для меня больше не существует. Мы разорвали все контракты с нашим российским лейблом, а еще я перечислил все деньги от российского тура, который так и не состоялся, на украинскую гуманитарную помощь. Я просмотрел все свои сообщения в соцсетях, и это было так забавно. Есть сообщения годичной давности вроде: "Я так тебя люблю. Я не могу жить без твоей музыки". А после 24-го это типа: "Желаю тебе смерти. Смерти всем украинцам"», – говорит артист.
Барских также рассказал, почему решил взять в руки оружие и пополнить ряды ВСУ, где в настоящее время проходит обучение военному делу.
«Вернувшись в Киев, я пошел к командиру воинской части и спросил, чем могу помочь? Поэтому я записался и начал изучать военное дело. Он сказал мне, что в данный момент солдат достаточно, поэтому я буду резервистом, и он направил меня в отдел связи, где я могу быть более полезным. Так что в основном я отвечаю за поиск военной техники, а также за сбор средств и поддержку. При этом, как резервист, я готов уйти в любую секунду. Я продолжаю обучение. Конечно, я не знаю, готов ли я кого-то убить. Потому что я духовный человек. Но если это ради защиты моей семьи, моего народа, я это сделаю», – сообщил он.