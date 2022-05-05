Киркоров о реакции на свои слова: «Извращают в страхе за кресло под своей пятой точкой»

Известно, что это было записано специально «КБ». Филипп Киркоров отметил, что он в ужасе, его слова не услышали и продолжают зомбированно вторить:

«Вторят, что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у него альтернативная позиция, но подождите… Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные. Я сразу подумал об их детях, которые общаются со сверстниками. Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности».

Далее артист признался, что удивлен был услышать подобное от Маргариты Симоньян – матери троих детей и профессионального журналиста.

«Я удивлен, что мать троих детей (Маргарита, которую я всегда ценил как журналиста и просто порядочного человека) об этом не подумала. На мой взгляд, я правильно все сказал, по делу. Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие "пороки". Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их в публичном и не публичном пространстве», – заметил Филипп Киркоров.

Он подчеркнул, что является патриотом своей страны. И для него большая честь – поздравления от президента РФ. На его юбилейные концерты пришло более 30 тысяч человек в Москве и Санкт-Петербурге.

«Местечковые постовые настолько извращают, эксбиционируют в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны», – резюмировал Филипп Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров после своего юбилейного концерта по случаю 55-летия записал видеообращение, в котором выступил в защиту своих коллег Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также осудил высказывание главного редактора пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян назвала Галкина «геем, который женился на пожилой женщине для обогащения». Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Максим Галкин раскритиковал правительство РФ и ракетный обстрел Одессы.