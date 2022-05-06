Сергей Лазарев возмущен новостью о завершении своей карьеры

«В очередной раз прошу перестать распространять фейки и верить в них до тех пор, пока не получите официальной информации из первых уст! Это уже похоже на целенаправленную травлю! Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ! Хочу сказать одно – не дождетесь! Концерты продолжаются, запись песен ведется! У меня огромное количество поклонников, и я продолжаю работать для них! По многочисленным просьбам мы продлеваем наш "N-тур" еще на несколько городов! Билеты поступили в продажу!» – заверил 39-летний Сергей Лазарев в своем Telegram-канале.

«Я русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе «Евровидение», отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России в музыкальной сфере и делаю свое дело честно и всегда на 100 процентов для зрителя и во благо! Пожалуйста, не ведитесь на фейки и провокации! Этого очень много вокруг! Сейчас сложные времена. Давление на нашу страну и людей огромное! Наша задача – не ссориться, не обвинять, не озлобляться. Мы должны быть сегодня сплоченными как никогда и поддерживать друг друга! Я сам очень эмоциональный человек и близко к сердцу воспринимаю каждую информацию, но не ведитесь на провокации и фейки! Здоровья, мира, терпения, сил и добра всем нам!» – делился артист.