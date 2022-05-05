Как без вложений стать совладельцем Forus Taxi: рассказываем в видео

Большие перемены происходят на рынке таксоизвоза. 11 апреля в Эстонии была запущена новая платформа заказа такси под названием Forus Taxi (get.forus.eu).

Всего за три недели к приложению в Таллинне присоединилось уже более 26 000 новых клиентов. Мы решили узнать, почему приложение пользуется таким большим спросом у клиентов и водителей.

Помимо удобства использования приложения и постоянных специальных предложений для всех клиентов, Forus Taxi отличаются особенной программой для всех, кто использует приложение.

Инструментом для уникальной программы Forus Taxi является токен под названием US Token. Все клиенты Forus Taxi, водители и другие участники начнут получать токены за свои поездки. Токен простыми словами — это носитель ценности, который гарантирует право на акцию компании. Вы просто совершаете поездки, а токены будут накапливаться в вашем личном аккаунте и, со временем, чем успешнее компания будет развиваться, тем больше возможностей будет появляться у всех участников.

Например, если посредством Forus Taxi клиент совершит поездок на 100 евро, он получит на свой клиентский счет один US Token.

Всего будет выпущено 30 миллионов новых токенов, что соответствует 30% участию в предприятии. Программа заработает уже совсем скоро.

Новые версии бесплатного приложения Forus Taxi уже доступны в App Store и в Google Play Store.