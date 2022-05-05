ГДЕ БЕГАЕТЕ ВЫ? ⟩ ТОП-5 беговых маршрутов Таллинна

Недавно Таллинн получил титул Зелёной столицы Европы 2023 года. Согласно рейтингу по качеству воздуха (Air Quality Index, AQI) Таллинн входит в число самых чистых городов мира. Общественные зелёные зоны составляют примерно 25% от общей площади города. Здесь около 50 парков и исторических садов, многие из которых расположены недалеко от центра и Старого города. Таллинн — идеальное место для экологичных путешествий, спорта и отдыха. С помощью опытного гида Юлии Коневой портал healthfittravel.com подготовил лучшие беговые маршруты Таллинна для знакомства с эстонской столицей.

Маршрут 1. Старый город

Старый город окружён кольцом зелёных зон и парков, которые создавались во второй половине XIX века, когда Таллинн (в то время — Ревель) был исключён из списка военных крепостей, и ров, окружавший весь город со Средних веков, был засыпан землёй. Свой спортивный день можно начать в любой точке старого города, в зависимости от места расположения гостиницы, в которой вы остановились.

Мы начнём наш беговой маршрут (синяя линия на карте) от Балтийского железнодорожного вокзала, около которого находится Башенная площадь, получившая своё название благодаря средневековым оборонительным башням городской стены. Летом на Башенной площади проводятся Международный цветочный фестиваль и различные культурные мероприятия.

Продолжаем бег вдоль средневековой стены и поворачиваем на улицу Лай (Широкую), которая выходит к улице Пикк (Длинной). По дороге вы увидите церковь Святого Олафа — Олевисте (123,7 метра): по некоторым данным, в XVI–XVII веках она была самым высоким сооружением в мире!

Для большей эффективности тренировки предлагаем подняться в Верхний город (Вышгород). Здесь вам придётся преодолеть подъём по улице Пикк-Ялг (Длинная нога) протяжённостью 291 метр. Улица удобна для бега: это хорошая, ровная, наклонная поверхность.

Вышгород расположен на холме Тоомпеа, который на 20–30 метров выше окружающей его территории. Пробежавшись по улице Пийскопи (Епископской) до смотровой площадки Паткули и сделав небольшую «питьевую» паузу, полюбуйтесь открывшимся вам великолепным видом на средневековую стену, башни и гавань.

Кстати, если во время пробежки вам понадобится питьевая вода, рядом в парке Харью (Harjumagi Park) находится один из общественных пунктов, установленных недавно компанией Tallinna Vesi. Все пункты нанесены на интерактивную карту, где можно найти ближайший на вашем маршруте. По всему Таллинну установлено в общей сложности около двадцати общественных кранов с питьевой водой. (Возможно, они будут закрыты в зимний период.)

Спустившись по лестнице Паткули (157 ступеней), вы окажетесь в Тоомпарке, у пруда Шнелли. Здесь расположен комплекс уличных тренажеров, где можно дополнить тренировку силовыми упражнениями.

Продлить беговой маршрут (красная линяя на карте) можно по улице Нунне (Монашеской) мимо Ратушной площади, на которой находится старейшая и хорошо сохранившаяся с начала XV века Ратуша. Так вы добежите до площади Свободы.

Если хотите увеличить нагрузку и увидеть еще несколько достопримечательностей Таллинна, к примеру, башню Кик-ин-де-Кёк, придется подняться по ступенькам лестницы Майера на Вышгород. Обежав вокруг церкви Александро-Невской лавры, вы увидите здание Правительства Эстонии. Спуститься обратно к площади Свободы можно по Комендантской дороге.

Миновав памятник Свободы и двигаясь по улице Харью в сторону Ратушной площади, сверните на улицу Кунинга и продолжайте бежать к Вируским воротам. На улице Айа вы увидите старейший спортивный бассейн Kalev SPA. Тут работает потрясающий фитнес-френдли-отель и водный центр Kalev Spa Hotel & Water Park.