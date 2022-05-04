С конца февраля популярное шоу «Вечерний Ургант» не выходит в телеэфир — вместо него ведется информационное вещание. А вот сам Иван подвергся жесткому хейту со стороны общественно-политических деятелей за свой спешный отъезд. Теперь выяснилось, что за границей шоумен решил заработать, пишет Starhit.
Иван Ургант едет на гастроли в Германию, пока его шоу в России закрыто
В трех городах Германии висит объявление о том, что 3-5 июня в Дортмунде, Оффенбах-ам-Майн, Карлсруэ пройдут выступление участников «Вечернего Урганта», во главе с Иваном Ургантом. Вместе с Дмитрием Хрусталевым, Аллой Михеевой и группой «Фрукты» они обещают показать сценическую версию популярного проекта.
Примечательно, что на афишах висит слоган «Мировое турне Вечерний Ургант Live». Будет ли это телевизионная версия пока неизвестно, так как обычно съемки проходят в Останкино, а в конце сезона чаще всего команда уезжала в родной Петербург (большая часть создателей из северной столицы — прим. «СтарХита»), чтобы провести несколько спецвыпусков.
Билеты на мероприятия в Германии стартуют от 39 евро — самые дорогие места обойдутся в 150 евро. В переводе на рубли это примерно от трех до 10 тысяч рублей.