Иван Ургант едет на гастроли в Германию, пока его шоу в России закрыто

В трех городах Германии висит объявление о том, что 3-5 июня в Дортмунде, Оффенбах-ам-Майн, Карлсруэ пройдут выступление участников «Вечернего Урганта», во главе с Иваном Ургантом. Вместе с Дмитрием Хрусталевым, Аллой Михеевой и группой «Фрукты» они обещают показать сценическую версию популярного проекта.

Примечательно, что на афишах висит слоган «Мировое турне Вечерний Ургант Live». Будет ли это телевизионная версия пока неизвестно, так как обычно съемки проходят в Останкино, а в конце сезона чаще всего команда уезжала в родной Петербург (большая часть создателей из северной столицы — прим. «СтарХита»), чтобы провести несколько спецвыпусков.

Концерт Ивана Дорна Фото: скриншот