Журналист Александр Невзоров объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова, ранее неоднократно критиковавшего действия Вооруженных сил РФ в Украине. Соответствующая карточка появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства в среду, 4 мая.

Журналиста разыскивают в «рамках уголовного дела» - ранее Минюст РФ внес Невзорова в список СМИ-иноагентов, а Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о «распространении фейковой информации о действиях вооруженных сил РФ». Наказание по этой статье может достигать до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что Невзоров публиковал в марте на своей странице в Instagram и на своем канале на YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома» в Мариуполе и «недостоверные фотографии пострадавших от обстрела мирных граждан».

Сам журналист в конце марта заявлял, что уехал из страны, но причиной называл не возможное преследование, а необходимость разобраться с «долгами по лекциям» в Израиле.