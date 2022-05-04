Невзорова разыскивают по уголовному делу: в марте он опубликовал материал об обстреле роддома в Мариуполе и осудил действия России.
Журналист Александр Невзоров объявлен в розыск
МВД РФ объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова, ранее неоднократно критиковавшего действия Вооруженных сил РФ в Украине. Соответствующая карточка появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства в среду, 4 мая.
Журналиста разыскивают в «рамках уголовного дела» - ранее Минюст РФ внес Невзорова в список СМИ-иноагентов, а Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о «распространении фейковой информации о действиях вооруженных сил РФ». Наказание по этой статье может достигать до 15 лет лишения свободы.
Следствие считает, что Невзоров публиковал в марте на своей странице в Instagram и на своем канале на YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома» в Мариуполе и «недостоверные фотографии пострадавших от обстрела мирных граждан».
Сам журналист в конце марта заявлял, что уехал из страны, но причиной называл не возможное преследование, а необходимость разобраться с «долгами по лекциям» в Израиле.
Минобороны РФ отрицает факт обстрела роддома в Мариуполе российскими войсками 9 марта во время «режима тишины». Фотографии и свидетельства пострадавших оттуда российская сторона продолжает называть «фейками», хотя в начале апреля в провластных российских СМИ вышло интервью с роженицей Марианной, в котором она подтвердила, что здание было уничтожено взрывами. При этом, по словам Марианны, роддом не был захвачен бойцами полка «Азов», как утверждали российские СМИ в одной из своих версий произошедшего.