Психолог Наталья Наумова объяснила желание Тимати дарить одинаковые подарки возлюбленным. Комментарий эксперта приводит News.ru.
Психолог объяснила желание Тимати дарить одинаковые подарки возлюбленным
Психолог объяснила желание Тимати дарить одинаковые подарки возлюбленным
По словам собеседницы издания, певец преподносит своим избранницам одни и те же презенты, исходя из стереотипности мышления. Музыкант считает, что данные подарки самые лучшие, и не может придумать ничего нового, отметила Наумова.
Кроме того, специалистка заявила, что рэпер придерживается определенных правил и при выборе партнерши. По мнению эксперта, все девушки, с которыми он состоял в отношениях, имеют похожий типаж.
«Мы видим, что Тимати и женщин выбирает одного и того же типажа. У него есть представление, что таким женщинам нравятся именно такие вещи. Это проверено, работает, поэтому ничего нового он изобретать не хочет», — заключила эксперт.
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