Психолог объяснила желание Тимати дарить одинаковые подарки возлюбленным

По словам собеседницы издания, певец преподносит своим избранницам одни и те же презенты, исходя из стереотипности мышления. Музыкант считает, что данные подарки самые лучшие, и не может придумать ничего нового, отметила Наумова.

Кроме того, специалистка заявила, что рэпер придерживается определенных правил и при выборе партнерши. По мнению эксперта, все девушки, с которыми он состоял в отношениях, имеют похожий типаж.