Слова и фразы, которые программируют на болезни и неудачи

Слова — сильнейший инструмент программирования разума. То, что мы говорим — основа нашей жизни.

Признавайтесь, как часто вы говорите:

«мозги от этого взрываются»;

«моё терпение лопнуло»; «надоели, аж тошнит»;

«всю плешь мне проел»;

«по самое горло»;

«прямо ножом по сердцу»;

«смерти моей хочешь»;

«до смерти меня доведёшь».

А вы знаете, что подобные высказывания уже программируют вас на заболевания и на провал. Слова создают проблемы, и потом эти же слова не дают им уйти.

Вы всё ещё считаете, что эти высказывания украшают вашу речь?

По факту своими словами мы даём нашему сознанию приказ, который, кстати говоря, оно с блеском выполняет.

Заболевания, которые мы провоцируем своими словами

Хронические головные боли, зависимость от погоды:

«Сломала себе мозг». «Одна головная боль от этого». «Рискнул своей головой». «Бьюсь башкой об стенку». «Бьюсь головой об заклад». «Всю плешь мне проели».

Остеохондроз:

«Тяну на своём горбу». «Всю шею отсидели».

Болезни урологии:

«Моча в голову ударила». «До смерти утомился, сил моих больше нет».

Болезни крови:

«Всю кровь мою выпили». «Выдавили все соки». «Много крови мне попортили».

Язвенная болезнь:

«Я его не перевариваю». «Надоело до тошноты». «Сыт по горло».

Аллергические реакции и болезни кожи:

«Он и не чешется даже». «Побыл бы в его шкуре».

Проблемы с дыханием, астма:

«Чихать я хотела». «Это моя отдушина». «Перекрыли мне кислород». «Чихать я на них хотел».

Конечно, не все высказывания призваны нас покалечить. У многих это проявляется и как торможение в развитии. Это медленно, но верно портит наше существование.

Вы сейчас можете мне возразить, что так разговаривали наши родители и бабушки, нас так научили и все мы живы. Но давайте оставим родителей и предков в покое, сейчас мы уже взрослые люди и можем сами выбирать, что произносить и как жить.

Если вы стремитесь к успеху, постарайтесь начать с малого – со своей речи.

Слова-кандалы, которые программируют на неудачу, провал

Слова-кандалы указывают на неуверенность в себе. За ними всегда стоит убеждение человека в том, что его способности ограничены, что он серый, неприметный, «обычный».

Эти фразы в буквальном смысле заставляют стоять на месте. Посмотрите, вот они, эти слова, за которыми очень удобно спрятаться, притаиться и не выполнить свою уникальную жизненную миссию:

не могу; не умею; не уверена; не получится; это выше моих сил; не могу обещать; от меня не зависит; не возьму на себя такую ответственность; у меня не получится; я недостоин; я не могу себе позволить; это невозможно.

Употребление всех вышеперечисленных фраз просто-напросто забирает кислород у всего, что называется «мечта». Они сводят ваше движение к цели практически к нулю.

Как избавить свою речь от кандальных слов?​

Заменяем фразы-разрушители на фразы-крылья

Следите за своей речью, не позволяйте словам закладывать вас в кандалы. Заменяйте негатив на позитив.

«Мечтать не вредно» – «У меня всё получится».

«Я здесь бессилен» – «Попробую поступить иначе».

«Не могу тебе обещать» – «Я сделаю всё от меня зависящее».

«Ничего себе (себе — ничего?) – «Я смогу и так».