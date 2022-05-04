Музыкант вызвал недовольство пассажиров поезда: скажите ему остановиться

Культура уличной музыки в Эстонии практически отсутствует, и когда более смелый музыкант играет музыку на углу улицы или перед деревенским магазином, большинство людей неловко проходят мимо него. Музыка подходит только для концертного зала или кафе. Совсем иная картина открывается на улицах крупных европейских городов, где уличные музыканты свободно самовыражаются, а также заходят в метро, ​​где также вслух исполняют свои песни. «Бывает очень неприятно, когда кто-то поет вам на ухо серенаду, когда вы едете в метро», — рассказывает Elu24 Хейки, живущий в Люксембурге.