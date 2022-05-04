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Музыкант вызвал недовольство пассажиров поезда: скажите ему остановиться

Добавлен комментарий Elron
Limon.ee Трийн Роос
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Музыкант вызвал недовольство пассажиров поезда: скажите ему остановиться
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Raul Mee

В поезде, ехавшем по маршруту Таллинн-Тарту, у одного из пассажиров была с собой гитара, на которой он время от времени тихонько бренчал и пытался играть какие-то короткие мелодии. Однако его музыкальные эксперименты побеспокоили попутчицу, которая собиралась спокойно почитать книгу во время поездки на поезде. Elu24 спросил Elron, разрешено ли играть на музыкальных инструментах в поезде.

Культура уличной музыки в Эстонии практически отсутствует, и когда более смелый музыкант играет музыку на углу улицы или перед деревенским магазином, большинство людей неловко проходят мимо него. Музыка подходит только для концертного зала или кафе. Совсем иная картина открывается на улицах крупных европейских городов, где уличные музыканты свободно самовыражаются, а также заходят в метро, ​​где также вслух исполняют свои песни. «Бывает очень неприятно, когда кто-то поет вам на ухо серенаду, когда вы едете в метро», — рассказывает Elu24 Хейки, живущий в Люксембурге.

Tänavamuusikud Berliini metroos. Pilt on illustreeriv. 
Tänavamuusikud Berliini metroos. Pilt on illustreeriv. Фото: Caro / Andreas Bastian, Scanpix
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