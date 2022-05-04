В 2012 году Организация Объединенных Наций провозгласила 4 мая Международным днем противодействия травле. В этот день ООН призывает четко выразить позицию неприемлемости травли. В этом году команда программы НКО Союз защиты детей «Освободимся от травли!» привлекает особое внимание к тому, насколько важно для предотвращения буллинга, чтобы дети ощущали свою принадлежность к группе.
4 мая международный день борьбы с буллингом: рекомендации от Lastekaitse liit
Вам знакома веселая социальная игра, в которой участники ходят по кругу вокруг стульев и должны быстро сесть, когда прекращается музыка? Загвоздка в том, что стульев всегда на один меньше, чем участников. Кто не успеет найти свободный стул – выбывает из игры. «Музыкальные стулья» – простая игра, поэтому в нее с удовольствием играют и стар и млад. Но, возможно, вам знакомо также ощущение стресса и некоторого дискомфорта, возникающее, если все стулья заняты, а вы остались с носом и должны выйти из игры?
Эмоции, которые появляются при игре в музыкальные стулья, сильно напоминают механизмы, возникающие в детсадовских и школьных коллективах, когда у детей появляется неуверенность есть ли им место среди других в группе. В жизни встречаются ситуации буллинга, когда дети вытесняют из группы кого-то, чтобы обеспечить место себе. В сообществах речь не всегда идет о физическом выталкивании – это может быть и скрытая социальная форма буллинга. В случае травли – это намеренное и систематическое вытеснение человека из группы, причиняя ему душевную или физическую боль в ситуации, где он вынужден находиться и в которой ему по какой-то причине сложно себя защитить. При этом в ситуации травли каждый член группы играет определенную роль, и эти роли не ограничиваются исключительно ролью обидчика или ролью жертвы, ведь есть еще пособники, подстрекатели и пассивные наблюдатели.
Дети должны ощущать чувство принадлежности к группе
Потребность в принадлежности считается одной из важнейших потребностей в жизни человека – именно она побуждает нас создавать и поддерживать стабильные, позитивные и значимые отношения. Уже с нежного возраста мы зависим от общин, в которых можем размышлять, учиться и создавать новые отношения. При возникновении сомнений в отношении нашего места в группе наш мозг приходит в состояние повышенной бдительности. Люди, испытывающие нехватку позитивного контакта с другими и, одновременно с этим, отсутствие чувства принадлежности к группе, могут испытывать тревогу, одиночество и злость. Они становятся неуверенными в себе и стремятся гарантировать себе место в группе любым способом. Одна только мысль о нахождении за пределами группы может способствовать тому, что эта неуверенность в принадлежности обернется тем, что дети сами начнут вытеснять кого-то из группы из страха самим стать жертвой.
Ценностный подход в воспитании в контексте целой группы
В профилактической антибуллинговой программе «Освободимся от травли!», которая применяется в эстонских образовательных учреждениях под эгидой НКО Союз защиты
детей, в фокусе методических мероприятий находится не индивидуальный ребенок, а целая группа, в которой развивают культуру поведения, в основе которой лежат ценности.
Способствовать укреплению и сплочению группы можно гарантировав, что у всех детей в ней есть близкие и поддерживающие друг друга отношения. При этом не нужно подчеркивать, что с каждым ребенком из группы следует быть лучшими друзьями. Достаточно дать наставления, что друзей каждый выбирает себе по собственной доброй воле, а в группе или классе важно другое – быть со всеми хорошим приятелем. В первую очередь это означает, что своим поведением следует проявлять по отношению к другим людям заботу, уважение, толерантность и, при необходимости, смелость. Не менее важно и то, чтобы взрослый понимал, в чем различия и схожие черты друзей и приятелей в нашей жизни.
Музыкальные стулья должны радовать!
Что нужно изменить в известной социальной игре, чтобы, когда остановится музыка, никто не был вытолкнут из игры? Что нужно делать иначе, чтобы в результате этой игры у детей формировалось чувство принадлежности и общее для всех желание продолжать игру ради единой цели? Программа «Освободимся от травли!» видит ответ в том, чтобы удалять из игры не детей, а стулья. Небольшое изменение в правилах приведет к тому, что ребенок будет учится тому, что для того, чтобы радоваться жизни и быть успешным, важно не вытеснять из группы кого-то, а помогать и вместе идти к общей целе. Такая версия игры носит название «Антибуллинговый стул» и ее очень любят дети в Эстонии, в чьих коллективах применяется программа «Освободимся от травли!».
Точно так же и в жизни, в безопасных сообществах с высоким уровнем культуры поведения, основанной на общечеловеческих ценностях, никто не наблюдает безучастно за тем, как кого-то исключают из группы, а наоборот, предлагают помощь. Дети в школе и саду должны получить опыт, который научит их тому, что и в «музыкальных стульях жизни» для них всегда найдется стул. И даже если стульев не хватает, настоящую радость и успех можно найти в поддержке и помощи, а не в исключении кого-то из группы.
*Lastekaitse Liit рекомендует отметить Международный день противодействия травле и поддержать у детей чувство принадлежности к группе, воспользовавшись разделом «Методические материалы» на сайте www.kiusamisestvabaks.ee, в котором вы найдете новые тематические планы уроков для школ и дошкольных образовательных учреждений на эстонском и русском языке.