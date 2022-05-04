4 мая международный день борьбы с буллингом: рекомендации от Lastekaitse liit

Вам знакома веселая социальная игра, в которой участники ходят по кругу вокруг стульев и должны быстро сесть, когда прекращается музыка? Загвоздка в том, что стульев всегда на один меньше, чем участников. Кто не успеет найти свободный стул – выбывает из игры. «Музыкальные стулья» – простая игра, поэтому в нее с удовольствием играют и стар и млад. Но, возможно, вам знакомо также ощущение стресса и некоторого дискомфорта, возникающее, если все стулья заняты, а вы остались с носом и должны выйти из игры?

Эмоции, которые появляются при игре в музыкальные стулья, сильно напоминают механизмы, возникающие в детсадовских и школьных коллективах, когда у детей появляется неуверенность есть ли им место среди других в группе. В жизни встречаются ситуации буллинга, когда дети вытесняют из группы кого-то, чтобы обеспечить место себе. В сообществах речь не всегда идет о физическом выталкивании – это может быть и скрытая социальная форма буллинга. В случае травли – это намеренное и систематическое вытеснение человека из группы, причиняя ему душевную или физическую боль в ситуации, где он вынужден находиться и в которой ему по какой-то причине сложно себя защитить. При этом в ситуации травли каждый член группы играет определенную роль, и эти роли не ограничиваются исключительно ролью обидчика или ролью жертвы, ведь есть еще пособники, подстрекатели и пассивные наблюдатели.

Дети должны ощущать чувство принадлежности к группе

Потребность в принадлежности считается одной из важнейших потребностей в жизни человека – именно она побуждает нас создавать и поддерживать стабильные, позитивные и значимые отношения. Уже с нежного возраста мы зависим от общин, в которых можем размышлять, учиться и создавать новые отношения. При возникновении сомнений в отношении нашего места в группе наш мозг приходит в состояние повышенной бдительности. Люди, испытывающие нехватку позитивного контакта с другими и, одновременно с этим, отсутствие чувства принадлежности к группе, могут испытывать тревогу, одиночество и злость. Они становятся неуверенными в себе и стремятся гарантировать себе место в группе любым способом. Одна только мысль о нахождении за пределами группы может способствовать тому, что эта неуверенность в принадлежности обернется тем, что дети сами начнут вытеснять кого-то из группы из страха самим стать жертвой.

Ценностный подход в воспитании в контексте целой группы

В профилактической антибуллинговой программе «Освободимся от травли!», которая применяется в эстонских образовательных учреждениях под эгидой НКО Союз защиты

детей, в фокусе методических мероприятий находится не индивидуальный ребенок, а целая группа, в которой развивают культуру поведения, в основе которой лежат ценности.