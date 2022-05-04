Около семи лет длилось сотрудничество артиста с лейблом Black Star. Сегодня стало известно, что Миша Марвин покинул компанию. Отныне он не имеет права использовать свой сценический псевдоним (настоящее имя артиста — Михаил Решетняк) и песни, пишет Стархит.
Миша Марвин покинул Black Star. Лейбл лишил артиста всего
О решении Марвина оставить лейбл стало известно «СтарХиту» из источника в окружении артиста. Пока не сообщается, чем 32-летний исполнитель займется в дальнейшем. Позже в соцсети появилось подтверждение касательно перемен у певца на профессиональном поприще.
Я больше не Миша Марвин. Да, мое имя и мои песни больше мне не принадлежат, — высказался исполнитель. — Но есть то, что останется со мной навсегда. Это вы. И для вас я напишу еще много новых композиций, мы проведем много времени на моих будущих концертах. Семь лет я был артистом лейбла, писал песни для себя и других, релизил треки, давал выступления. В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Благодарен тем, кто принимал участие в развитие артиста Миша Марвин,
- сказал он.
Решение об окончании сотрудничества было принято и обсуждено с руководством Black Star заранее. Мы не выпускали так долго новые релизы, так как находились в ожидании условий окончания контракта. В итоге было принято решение о том, что имя (товарный знак) и песни Миши останутся в лейбле,
— добавила менеджер Миши Анастасия Шлинчак.
Напомним, за последние несколько лет лейбл Black Star, одним из руководителей которого является Павел Курьянов, более известный как Пашу, покинули Кристина Si, L'One (Леван Горозия), Егор Крид и другие исполнители. Самым скандальным, пожалуй, был уход Горозии — артист пытался судиться с компанией за сценический псевдоним и право исполнять свои песни. В итоге все споры удалось решить мирным путем.
В отличие от Левана, Марвину удалось завершить работу в компании без громких конфликтов. «Благодарен Пашу за то, что семь лет назад он поверил в меня и помогал мне на протяжении всего этого времени. Все, что вы видели — клипы, концерты — делала огромная команда, часть которой осталась со мной. Меня ждет новый опыт. Я готов к новой главе жизни. Теперь я Миша М», — подчеркнул певец.