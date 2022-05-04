Миша Марвин покинул Black Star. Лейбл лишил артиста всего

Я больше не Миша Марвин. Да, мое имя и мои песни больше мне не принадлежат, — высказался исполнитель. — Но есть то, что останется со мной навсегда. Это вы. И для вас я напишу еще много новых композиций, мы проведем много времени на моих будущих концертах. Семь лет я был артистом лейбла, писал песни для себя и других, релизил треки, давал выступления. В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Благодарен тем, кто принимал участие в развитие артиста Миша Марвин,