Попадали через постель? В интервью раскрыли подноготную группы «Блестящие»

Ольга начала творческий путь, когда ей было 16 лет. Девушке повезло оказаться в нужном месте в нужный час, чтобы попасть в популярный женский коллектив. Не имея профессионального образования Орлова стала певицей, которую полюбила вся страна.

«Попала ли я в группу «Блестящие» через постель? Конечно же, нет. В моей жизни всегда имел место счастливый случай. Я училась в последнем классе и однажды через друзей пришла на тусовку на тот момент еще будущего продюсера группы. Мы пошли на концерт Владимира Преснякова, я подпевала из толпы все его песни наизусть. Разворачивается продюсер и говорит: «Ты что, петь умеешь? Я хочу группу сделать женскую, приезжай на прослушивание», — рассказывает звезда.

На первом же кастинге Ольгу утвердили. В результате коллектив достиг огромного успеха, песни не сходили с вершин музыкальных чартов. Каждый мужчина мечтал стать ближе к эффектным артисткам. «Когда мы стали популярными девочками, у нас были частые предложения от бизнесменов, но это не было абьюзом», — отметила Орлова.

В 2000 году у звезды началась новая глава жизни. Она узнала, что ждет ребенка. Продюсер группы Андрей Грозный принял жесткое решение. «Меня выгнали из-за беременности. Меня уволили. Естественно, я была жутко обижена на продюсера, с которым мы дружили. Я с ним пять лет не разговаривала, но никогда не позволяла себе лить грязь на него и на группу, потому что как личность состоялась именно благодаря им», — призналась экс-солистка коллектива.