Банальность и глубина мысли, простые советы на волнующие каждого родителя вопросы, 2 мая в Таллинне прошло педагогическое шоу Димы Зицера.
ФОТО! ⟩ В Таллинне прошло педагогическое шоу Димы Зицера «Любовь, воспитание и снова любовь...»
В Таллинне прошло благотворительное мероприятие, организованное еврейской общиной Эстонии, в поддержку детей Украины: педагогическое шоу Димы Зицера "Любовь, воспитание... и снова любовь"
Два с половиной часа разбора животрепещущих вопросов о воспитании детей. Лёгка ирония, сильнейший юмор, анализ конкретных ситуаций, компетенция и ёмкость ответов - в этот вечер было всё: от заразительного смеха до слёз осознания.
Дима Зицер. Родился в 1966 году в Ленинграде. Закончил Педагогический университет (филология) и Санкт-Петербургскую академию Театрального искусства (режиссура). Иммет Ph.D по педагогике.
Автор множества книг по педагогике, статей, выступлений, теле- и радиопередач. Директор школы Неформального Общения "Апельсин".
Автор популярного youtube канала по педагогике: "Любить нельзя воспитывать."
Как прошло шоу - смотри в галерее!