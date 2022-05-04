МИЛЫЕ ФОТО ⟩ Совсем недавно женившийся эстонский актер отпраздновал первый день рождения дочери

Невеста Лаури Педая Гетель месяц назад сменила имя в социальных сетях — вместо Гетель Бурлака она стала Гетель Бурлака-Педая. Выяснилось, что молодые люди тайно поженились. Теперь же молодая пара отпраздновала первый день рождения дочери!

«Вчера был очень важный день. Нашей прекрасной Арии исполнился год. Уже год! «Это был адский год для всех, и я до сих пор рекомендую людям заводить детей», — сказал счастливый отец в соцсетях, поделившись красивыми кадрами дня рождения дочери.

Сожительница Лаури Гетель в начале апреля подтвердила Elu24, что молодые люди поженились. «Да, мы мы действительно поженились», — сказала Гетель.

«Мы просто зарегистрировали брак, крупного мероприятия не было», — объясняет она. Большой праздник теперь на втором плане. «Смотрю вперед. На данный момент в центре внимания строительство дома и воспитание ребенка».

Лаури и Гетель долгое время были вместе и обручились в мае 2020 года.

В мае 2021 года в семье родилась дочь Ария. «Сегодня ночью в 2 часа Гетель разбудила меня сообщением, что она вот-вот родит. Схватки приходили и уходили, и в Гетеле проснулась первобытная женщина, которая издавала низкие и громкие звуки. Мы отправились в ITK и добрались туда около 4:30», — написал тогда Лаури в социальных сетях.