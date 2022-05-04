КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Дочь эстонской королевы уколов красоты практически невозможно отличить от знаменитой матери

Марью Карин, владелица салона красоты собственного имени, и ее старшая дочь Диана Тенисте позируют вместе на красивой фотографии, опубликованной в Instagram, на которой очень хорошо видно, насколько на самом деле похожи мать и дочь. «Как сестры!» - пишут в комментариях.

Не считая цвета волос, черты лица матери и дочери действительно очень похожи.

Старшая дочь Марью Карин Диана Тенисте получила свое первое высшее бизнес-образование в датском университете. Она работает менеджером в интерне-магазине матери.

Кроме того, она работает тренером по мотивации. «Вот почему я знаю, что есть потребность в таких привычках ментально, которые побуждали бы вас не получать больше».