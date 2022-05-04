Марью Карин, известная как эстонская королева уколов красоты, в январе отпраздновала свое 45-летие. Теперь же она поделилась красивым фото себя и своей дочери в социальных сетях. Оказывается, мать и дочь очень похожи.
КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Дочь эстонской королевы уколов красоты практически невозможно отличить от знаменитой матери
Марью Карин, владелица салона красоты собственного имени, и ее старшая дочь Диана Тенисте позируют вместе на красивой фотографии, опубликованной в Instagram, на которой очень хорошо видно, насколько на самом деле похожи мать и дочь. «Как сестры!» - пишут в комментариях.
Не считая цвета волос, черты лица матери и дочери действительно очень похожи.
Старшая дочь Марью Карин Диана Тенисте получила свое первое высшее бизнес-образование в датском университете. Она работает менеджером в интерне-магазине матери.
Кроме того, она работает тренером по мотивации. «Вот почему я знаю, что есть потребность в таких привычках ментально, которые побуждали бы вас не получать больше».
Помимо этого, Диана изучает уход за больными, а также работает волонтером в качестве сиделки. «Вначале пандемии волонтеров перестали пускать, тогда я взяла еще курсы сиделки. В то время я был на первом курсе».