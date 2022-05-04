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Чем жить женщине после 50: Ирина Хакамада дала пять простых советов счастья

Limon.ee
Чем жить женщине после 50: Ирина Хакамада дала пять простых советов счастья
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Ирина Хакамада
Ирина Хакамада Фото: Eero Vabamägi

В свои 67 лет Ирина Хакамада собственным примером доказывает, что цифра в паспорте — это лишь условность. Успешная бизнесвумен убеждена, что каждой женщине нужно сформировать философское отношение к возрасту, которое будет помогать ей получать удовольствие абсолютно на каждом этапе жизни.

В апреле Ирине Хакамаде исполнилось 67 лет, но в это совершенно невозможно поверить. Всегда энергичная, стройная и задорная, она явно живет в свое удовольствие и совершенно не заботится о том, что об этом думают другие, пишет Cosmo.ru.

Хакамада убеждена, что старости, равно как и смерти, просто не избежать: они просто приходят, и с этим уже ничего не поделать. Однако в случае с возрастом каждая из нас сама делает выбор, как именно его принимать. Можно решить, что всё – тлен, и до конца жизни оплакивать свою молодость. А можно пойти по пути Ирины, которая сама формирует вокруг себя мир, в котором ей невероятно интересно жить — хоть в 30, хоть в 60 лет.

«Все, с кем я общаюсь, моложе меня на лет 10—15, а большая часть тех, с кем я общаюсь, — это люди от 20 до 40 лет. Мне с ними интересно, а им со мной. Мы на одной волне. И я не пытаюсь подделаться под молодых. Меня реально интересует то, что интересует их, а им интересно, потому что они не знают того, что знаю я, но при этом я своя. Они мне доверяют. Я не говорю: "Это ваше, это новое поколение". Я говорю: "Круто, научи меня"», — рассказывает Хакамада о своем круге общения.

Ирина убеждена, что здоровье не зависит от генетики, а ощущение счастья — от возраста. Хакамада убеждена: чтобы чувствовать себя гармонично, женщине после 40, 50 или 60 лет необязательно обращаться к психологу или слушать советы подруг. Ей достаточно только заставить свой мозг работать по определенной программе.

Если на каком-то этапе жизни женщине стало скучно — дети уже выросли, карьера построена, а мужское внимание наскучило, — ей необходимо научиться получать удовольствие от общения с самой собой и самых простых, но приятных вещей вроде просмотра фильмов или любимой музыки.

Эти 5 простых принципов Ирины Хакамады помогут каждой женщине после 50 лет найти смысл жизни:
  1. Первый совет – не парься!
  2. Заставь свой мозг работать.
  3. Быстро восстановить энергию поможет теплая ванна с эфирным маслом.
  4. Всё можно: пить, курить, есть мясо, сладкое, можно тусить ночами, доходить до ручки, но всё должно быть в меру.
  5. Если тебе надо помыть пол, а ты не хочешь, используй принцип совмещения: слушай музыку, танцуй и мой пол. Или мой пол руками – так ты сделаешь еще и зарядку. И так во всём.
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