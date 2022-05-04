Чем жить женщине после 50: Ирина Хакамада дала пять простых советов счастья

«Все, с кем я общаюсь, моложе меня на лет 10—15, а большая часть тех, с кем я общаюсь, — это люди от 20 до 40 лет. Мне с ними интересно, а им со мной. Мы на одной волне. И я не пытаюсь подделаться под молодых. Меня реально интересует то, что интересует их, а им интересно, потому что они не знают того, что знаю я, но при этом я своя. Они мне доверяют. Я не говорю: "Это ваше, это новое поколение". Я говорю: "Круто, научи меня"», — рассказывает Хакамада о своем круге общения.