В свои 67 лет Ирина Хакамада собственным примером доказывает, что цифра в паспорте — это лишь условность. Успешная бизнесвумен убеждена, что каждой женщине нужно сформировать философское отношение к возрасту, которое будет помогать ей получать удовольствие абсолютно на каждом этапе жизни.
Чем жить женщине после 50: Ирина Хакамада дала пять простых советов счастья
В апреле Ирине Хакамаде исполнилось 67 лет, но в это совершенно невозможно поверить. Всегда энергичная, стройная и задорная, она явно живет в свое удовольствие и совершенно не заботится о том, что об этом думают другие, пишет Cosmo.ru.
«Все, с кем я общаюсь, моложе меня на лет 10—15, а большая часть тех, с кем я общаюсь, — это люди от 20 до 40 лет. Мне с ними интересно, а им со мной. Мы на одной волне. И я не пытаюсь подделаться под молодых. Меня реально интересует то, что интересует их, а им интересно, потому что они не знают того, что знаю я, но при этом я своя. Они мне доверяют. Я не говорю: "Это ваше, это новое поколение". Я говорю: "Круто, научи меня"», — рассказывает Хакамада о своем круге общения.
Если на каком-то этапе жизни женщине стало скучно — дети уже выросли, карьера построена, а мужское внимание наскучило, — ей необходимо научиться получать удовольствие от общения с самой собой и самых простых, но приятных вещей вроде просмотра фильмов или любимой музыки.
- Первый совет – не парься!
- Заставь свой мозг работать.
- Быстро восстановить энергию поможет теплая ванна с эфирным маслом.
- Всё можно: пить, курить, есть мясо, сладкое, можно тусить ночами, доходить до ручки, но всё должно быть в меру.
- Если тебе надо помыть пол, а ты не хочешь, используй принцип совмещения: слушай музыку, танцуй и мой пол. Или мой пол руками – так ты сделаешь еще и зарядку. И так во всём.