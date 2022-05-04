ГАЛЕРЕЯ ⟩ Добавь в жизнь ярких красок: эффектное шоу дизайнера Тийны Талумеэс собрало сливки эстонского общества

Мир вокруг нас черно-белый. День становится ночью, а ночь становится днем, все глубоко монохромно. Разве это путь? Тийна Талумеес не согласна. Пришло время вернуть цвет в нашу повседневную жизнь, что и сделала дизайнер в своей весенней коллекции. В ней много цвета - разрешены любые цветовые комбинации, все оттенки несут уверенность в себе и жизнерадостность.

Коллекция COLORAMA рассказывает захватывающую историю о том, как сохранить свое истинное «я» в водовороте нового мира. Сосредоточьтесь на позитивной энергии. Пришло время перестроиться. «Это легко, и я думаю, что надо искать радость в мелочах, в простых деталях. Я уверена, если, например, окружить себя красотой, она, в свою очередь, наполнит тебя положительными эмоциями и мотивирующими мыслями. Когда вы создаете ценность, она создает баланс между разумностью и бессмысленностью и дает отличную перспективу», — говорит Тийна.