Диабет второго типа представляет собой хронической заболевание, при котором поджелудочная железа у человека не вырабатывает достаточное количество инсулина. Основная роль этого гормона, в свою очередь, заключается в регулировании уровня сахара в крови. На фоне этого пациентам с диабетом второго типа стоит избегать некоторых фруктов, которые могут привести к резким скачкам уровня сахара.
Названы фрукты, которые могут спровоцировать резкие скачки сахара в крови
О фруктах, которых диабетикам стоит обходить стороной, сообщает «МедикФорум» со ссылкой на Diabetes UK. Эксперты отмечают, что некоторые фрукты быстрее расщепляются до глюкозы, и они имеют высокий гликемический индекс (ГИ). К этой категории специалисты относят бананы, апельсины, манго, виноград, а также изюм, финики и груши.
По мнению специалистов, среди продуктов с низким ГИ есть фрукты, овощи, бобы и чечевица, которые представляют собой часть здоровой и сбалансированной диеты. В то же время использование ГИ для определения того, насколько продукты или их сочетание полезны для здоровья, может вводить людей в заблуждение, подчеркнули эксперты. По словам врачей, далеко не все продукты с высоким ГИ вредны для здоровья, а продукты с низким ГИ – полезны.