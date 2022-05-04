Названы фрукты, которые могут спровоцировать резкие скачки сахара в крови

О фруктах, которых диабетикам стоит обходить стороной, сообщает «МедикФорум» со ссылкой на Diabetes UK. Эксперты отмечают, что некоторые фрукты быстрее расщепляются до глюкозы, и они имеют высокий гликемический индекс (ГИ). К этой категории специалисты относят бананы, апельсины, манго, виноград, а также изюм, финики и груши.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение фруктам с более низким гликемическим индексом, среди которых ягоды, сливы, киви и грейпфруты. Как объясняют специалисты, продукты с низким или средним ГИ расщепляются медленнее, поэтому повышают сахар в крови постепенно. Тем не менее эксперты предупреждают, что излишне строгое соблюдение индекса ГИ может стать причиной проблем с диетой.