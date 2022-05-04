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Названы фрукты, которые могут спровоцировать резкие скачки сахара в крови

Limon.ee
Названы фрукты, которые могут спровоцировать резкие скачки сахара в крови
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Фрукты. Иллюстративное фото
Фрукты. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Диабет второго типа представляет собой хронической заболевание, при котором поджелудочная железа у человека не вырабатывает достаточное количество инсулина. Основная роль этого гормона, в свою очередь, заключается в регулировании уровня сахара в крови. На фоне этого пациентам с диабетом второго типа стоит избегать некоторых фруктов, которые могут привести к резким скачкам уровня сахара.

О фруктах, которых диабетикам стоит обходить стороной, сообщает «МедикФорум» со ссылкой на Diabetes UK. Эксперты отмечают, что некоторые фрукты быстрее расщепляются до глюкозы, и они имеют высокий гликемический индекс (ГИ). К этой категории специалисты относят бананы, апельсины, манго, виноград, а также изюм, финики и груши.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение фруктам с более низким гликемическим индексом, среди которых ягоды, сливы, киви и грейпфруты. Как объясняют специалисты, продукты с низким или средним ГИ расщепляются медленнее, поэтому повышают сахар в крови постепенно. Тем не менее эксперты предупреждают, что излишне строгое соблюдение индекса ГИ может стать причиной проблем с диетой.

По мнению специалистов, среди продуктов с низким ГИ есть фрукты, овощи, бобы и чечевица, которые представляют собой часть здоровой и сбалансированной диеты. В то же время использование ГИ для определения того, насколько продукты или их сочетание полезны для здоровья, может вводить людей в заблуждение, подчеркнули эксперты. По словам врачей, далеко не все продукты с высоким ГИ вредны для здоровья, а продукты с низким ГИ – полезны.

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