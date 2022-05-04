Смотрите, как прошло грандиозное открытие стоматологического центра WWC в Таллинне

World White Clinic — европейский стоматологический центр имплантологии и эстетики премиум-класса. Специализируется на медицинском туризме, обучении и повышении квалификации на интраоральных 3D-сканерах, предоставлении качественной стоматологической помощи пациентам в области имплантологии и эстетики зубов.

Фото: OLEG PHOTOGRAPHY

Более 15 современных кабинетов, несколько залов для проведения вебинаров и мероприятий, VIP-этаж, комфортабельные холлы и дружная профессиональная команда. Специалисты клиники занимаются терапевтической стоматологией, имплантацией и протезированием зубов.

Руководитель центра Иван Чернышёв лично приветствовал каждого гостя и провёл экскурсию, познакомив гостей с кабинетами, оборудованными по последнему слову техникой, комнатами для обучения и проведения вебинаров. Специалисты клиники продемонстрировали процесс лечения и работу зуботехнической лаборатории. Гигиенист центра Рената Рублиаускайте рассказала о правильном уходе за зубами и уникальных зубных щетках, которые приобрести можно только в World White Clinic.

Наш центр World White Clinic специализируется на имплантологии, протезировании, эстетическом лечении и ортодонтию. Каждый посетитель найдёт у нас решение своей проблеме, ведь мы нацелены на результат и на то, чтобы пациент остался доволен и лечением, и процессом. Именно поэтому клиника за внедрение новых технологий и международный опыт, чтобы постоянно расти в профессиональном плане.

Добро пожаловать в нашу World White Clinic!

Ведущие вечера: Елизавета Рунина