Певица МакSим публикует свои голые фото в надежде привлечь публику на концерт

Певица МакSим (Марина Максимова) не желает терять своих поклонников. И хотя былая популярность исполнительницы давно позади, она желает всеми способами привлечь к себе внимание.

Последние годы для МакSим выдались непростыми: алкоголизм, странная авария, из которой певица вышла невредимой и прочие трудности закалили певицу. Потом случился ковид, СМИ запестрели заголовками о том, что певица в коме, затем последовало чудесное исцеление, и артистка снова в строю.

Сейчас МакSим выступает на корпоративах и даже приняла участие в одном из выпусков шоу «Маска». Певица планирует полноценный концертный тур в июне. При этом Марина не забывает подогревать свою публику, выкладывая на своей страничке интересный контент. В этот раз певица зашла с козырей, разместив пикантное фото. На снимке МакSим позирует обнаженной в накинутой на плечи рубашке. Этот проверенный способ заинтересовать аудиторию никогда не дает сбоев.